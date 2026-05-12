承億集團新人事布局出爐 戴淑玲接任承億集團董事長

承億集團創辦人暨董事長戴俊郎日前辭世，核心團隊已迅速完成內部協調與團隊精煉，在哀傷之中穩定前行，集團並宣布，由原承億集團副董事長戴淑玲博士領軍，與承億酒店總經理洪若宸同時成為承億集團董事長與副董事長，將帶領公司全體共同承接創辦人一路以來對土地、文化與美學的信念。

另外，承億集團創辦人戴俊郎的夫人凃韶紋，出任承億文旅董事長、正式加入營運團隊；三位董事長與核心幹部承億建設總經理李佳昕、承億文旅總經理戴嘉玉與承億集團品牌長簡巧珊共同延續承億集團文化與治理。

承億集團表示，核心經營團隊多數已共同合作超過10年至20年，長期參與集團各階段發展與重大決策，對企業治理、品牌方向與事業推進皆具高度共識。

面對現階段市場與產業變化，集團將持續以穩定治理、專業分工與長期經營為核心方向，穩健推進各項計。

承億集團將持續推進建設、旅宿與文化事業發展。其中，陪伴創辦人創業至今的姐姐戴淑玲博士，除持續擔任承億酒店董事長外，也正式肩負承億集團董事長職責。

長年橫跨產官學領域的她，深度參與集團品牌定位、城市文化推動與飯店經營管理，對於企業治理與組織穩定具有深厚經驗，也始終是創辦人最重要的同行者之一。

而自2010年加入團隊、一路自飯店基層歷練至今的洪若宸，則正式擔任承億集團副董事長兼承億建設董事長。身為專業經理人，她曾參與承億旗下每一間飯店的開發與營運歷程，並橫跨飯店、財務與建設領域，具備完整事業體整合經驗。

戴俊郎9日突然過世，家屬相當低調，承億集團發出聲明後，戴淑玲也寫一封信給集團全體同仁，表示戴俊郎創⽴承億集團，不只是為了經營企業，⽽是希望透過建築、飯店與藝術，讓更多⼈重新看⾒這⽚⼟地的溫度與故事。對許多⼈⽽⾔，他是董事⾧；但對承億⽽⾔，他更像是⼀位始終⾛在最前⾯的⼈。

戴淑玲在擔任承億文旅集團總經理時，曾被時任嘉義市長的涂醒哲延攬到市府團隊，擔任建設處長8個月後請辭。之後戴淑玲回到集團，現擔任承億酒店董事⾧，近年讓承億酒店在競爭激烈的高雄市，成最搶眼的五星飯店。

「悲傷只能一天！核心幹部將共同承擔」戴淑玲強調，集團各事業體營運皆維持穩定正常，所有⼯作與服務將持續推進。承億集團經營團隊與全體主管，將共同承繼創辦⼈的精神與意志，穩定帶領公司持續前⾏。