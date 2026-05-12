快訊

承億創辦人戴俊郎猝逝 集團火速布局新人事「6女將共同承擔」

文大生大稻埕跳河救人失聯 蔣萬安親電侯友宜：雙北共同搜救

聽新聞
0:00 / 0:00

承億集團新人事布局出爐 戴淑玲接任承億集團董事長

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
承億集團創辦人戴俊郎辭世，新人事佈局出爐，由姐姐戴淑玲接任集團董事長。聯合報系資料照
承億集團創辦人戴俊郎辭世，新人事佈局出爐，由姐姐戴淑玲接任集團董事長。聯合報系資料照

承億集團創辦人暨董事長戴俊郎日前辭世，核心團隊已迅速完成內部協調與團隊精煉，在哀傷之中穩定前行，集團並宣布，由原承億集團副董事長戴淑玲博士領軍，與承億酒店總經理洪若宸同時成為承億集團董事長與副董事長，將帶領公司全體共同承接創辦人一路以來對土地、文化與美學的信念。

另外，承億集團創辦人戴俊郎的夫人凃韶紋，出任承億文旅董事長、正式加入營運團隊；三位董事長與核心幹部承億建設總經理李佳昕、承億文旅總經理戴嘉玉與承億集團品牌長簡巧珊共同延續承億集團文化與治理。

承億集團表示，核心經營團隊多數已共同合作超過10年至20年，長期參與集團各階段發展與重大決策，對企業治理、品牌方向與事業推進皆具高度共識。

面對現階段市場與產業變化，集團將持續以穩定治理、專業分工與長期經營為核心方向，穩健推進各項計。

承億集團將持續推進建設、旅宿與文化事業發展。其中，陪伴創辦人創業至今的姐姐戴淑玲博士，除持續擔任承億酒店董事長外，也正式肩負承億集團董事長職責。

長年橫跨產官學領域的她，深度參與集團品牌定位、城市文化推動與飯店經營管理，對於企業治理與組織穩定具有深厚經驗，也始終是創辦人最重要的同行者之一。

而自2010年加入團隊、一路自飯店基層歷練至今的洪若宸，則正式擔任承億集團副董事長兼承億建設董事長。身為專業經理人，她曾參與承億旗下每一間飯店的開發與營運歷程，並橫跨飯店、財務與建設領域，具備完整事業體整合經驗。

戴俊郎9日突然過世，家屬相當低調，承億集團發出聲明後，戴淑玲也寫一封信給集團全體同仁，表示戴俊郎創⽴承億集團，不只是為了經營企業，⽽是希望透過建築、飯店與藝術，讓更多⼈重新看⾒這⽚⼟地的溫度與故事。對許多⼈⽽⾔，他是董事⾧；但對承億⽽⾔，他更像是⼀位始終⾛在最前⾯的⼈。

戴淑玲在擔任承億文旅集團總經理時，曾被時任嘉義市長的涂醒哲延攬到市府團隊，擔任建設處長8個月後請辭。之後戴淑玲回到集團，現擔任承億酒店董事⾧，近年讓承億酒店在競爭激烈的高雄市，成最搶眼的五星飯店。

「悲傷只能一天！核心幹部將共同承擔」戴淑玲強調，集團各事業體營運皆維持穩定正常，所有⼯作與服務將持續推進。承億集團經營團隊與全體主管，將共同承繼創辦⼈的精神與意志，穩定帶領公司持續前⾏。

戴淑玲

延伸閱讀

承億創辦人戴俊郎猝逝 集團火速布局人事「6女將共同承擔」

奇美實業舉行董座交接典禮 許家彰接任董事長

麗豐-KY首季獲利倍增 啟動第三代接班！趙承佑接任董事長

臺銀、一銀等13家銀行與佳世達科技完成120億永續指標連結聯貸案簽約

相關新聞

營業逾30年！麥當勞古亭站店面賣了 資產開發公司砸3.5億接手當新房東

實價登錄顯示，今年羅斯福路二段商辦大樓屋齡45年，其中由麥當勞在台灣的授權發展商「和德昌」，也就是「前台灣麥當勞」所持有的一二樓店面，共255.8坪，今年四月以3.5億易主，新屋主為友友資產開發有限公司，該筆交易也成為台北市今年初總價最高的樓店交易，目前該店面仍由麥當勞經營中。

承億創辦人戴俊郎猝逝 集團火速布局人事「6女將共同承擔」

承億集團創辦人暨董事長戴俊郎日前辭世，集團今天發布新人事，由戴俊郎胞姊戴淑玲接任集團董事長，承億酒店總經理洪若宸升任副董事長兼承億建設董事長；一向低調的戴俊郎遺孀凃韶紋也將加入經營團隊，接掌承億文旅。

承億集團新人事布局出爐 戴淑玲接任承億集團董事長

承億集團創辦人暨董事長戴俊郎日前辭世，核心團隊已迅速完成內部協調與團隊精煉，在哀傷之中穩定前行，集團並宣布，由原承億集團副董事長戴淑玲博士領軍，與承億酒店總經理洪若宸同時成為承億集團董事長與副董事長，將帶領公司全體共同承接創辦人一路以來對土地、文化與美學的信念。

奇美實業舉行董座交接典禮 許家彰接任董事長

奇美實業董事會於5月5日通過董事長交接案，由許家彰接任董事長一職，原董事長許春華續任奇美集團榮譽董事長。公司12日舉行董事長交接典禮，完成相關交接程序，並於儀式中進行印信交接，由經營團隊與上百位同仁出席見證。

大陸限制「工業之母」硫酸出口 台廠迎機會緩解供過於求

中國大陸頒布政策，自5月1日起限制硫酸出口，號稱「工業之母」的硫酸供應進一步收緊。國內業者表示，台灣硫酸市場長期偏向供過於求，此次中國限制硫酸出口後，中國硫磺報價已飆到每噸30,000元左右，相較之下，國內報價則約在23,000上下，台灣業者的價格競爭力提升，也有助於緩解市場長期供過於求的壓力。

沃旭彰化第一階段離岸風場高效商轉兩周年 累計發電超過70億度

沃旭能源宣布，900MW大彰化東南及西南第一階段離岸風場商轉兩周年，自2024年4月完工併聯至今累積發電超過70億度，相當於減少331萬公噸二氧化碳排放，並創下累計超過85萬小時零失能傷害（zero lost-time injuries, LTI）的安全紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。