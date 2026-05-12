藥華藥整合營運資源瞄準ET市場爆發成長 美國商業化團隊大幅升級

藥華藥（6446）12日召開記者會，首度完整揭示其橫跨美國、加拿大與拉丁美洲的商業化團隊與國際營運架構，加速邁向成為具全球MPN市場競爭力的全方位國際生技新藥企業。藥華藥執行長林國鐘表示，藥華藥今年獲利成長幅度將超過去年，首季可賺半個股本以上。

藥華藥12日的記者會上，今年4月剛被藥華藥併購的加拿大藥廠FORUS Therapeutics執行長 Kevin Leshuk、與拉丁美洲合作夥伴Pint Pharma科學長也親自來台，展現藥華藥加速整合美洲營運資源、全面擴大全球市場布局的企圖心。

藥華藥去年營收站穩150億元、年增率超過60%，今年前四月合併營收約71.85億元，年增60.27%。市場期待公司建立全球血液腫瘤商業化平台，極大化Ropeg的適應症及市場占有率。

藥華藥美國子公司銷售長 Olivier Battaglione 表示，Ropeg近年在美國MPN市場的接受度快速提升，醫師對干擾素治療觀念已明顯改變，公司也持續擴大市場覆蓋與醫療教育深度。Olivier自2020年加入藥華藥後，負責Ropeg於美國上市前準備及上市後銷售規劃，以及第一線銷售。

藥華藥於2025年進行計畫性行銷與業務團隊擴編，美國團隊規模提升65%，進一步強化市場推廣動能。藥華藥美國子公司全球營運長 Samuel Lin指出，Ropeg在美國國家綜合癌症網絡PV治療指引中的地位持續提升，成為拓展市場的重要助力，不僅逐步改變MPN社群長年的用藥習慣，也提升醫師處方與病患詢問意願，進一步帶動Ropeg在美國市場的滲透率成長。

藥華藥近期延攬擁有超過20年主導腫瘤與血液疾病商業化經驗的 Eric Vogel 出任美國商業化負責人。Eric Vogel曾任美國藥廠 Incyte 全球銷售暨行銷集團副總裁，負責近30億美元腫瘤產品組合商業化運作，並成功打造近200人的銷售組織。他曾帶領MPN藥物Jakafi年銷售額由2.35億美元成長至近20億美元，連續七年超越市場預期，為全球MPN領域極具代表性的商業化領袖之一。

Eric Vogel表示，Ropeg在ET等適應症的臨床成果令人印象深刻，十分看好其在MPN領域的發展潛力，因此決定加入藥華藥團隊。他也期待與Samuel Lin攜手推動Ropeg全球市場成長，為更多病患帶來創新治療選擇。

藥華藥已與加拿大FORUS Therapeutics Inc.簽署Ropeg商業授權合作，由具豐富血液腫瘤商業化經驗的執行長 Kevin Leshuk帶領團隊推進市場拓展。受競品Pegasys供貨中斷影響，加拿大政府已將Ropeg納入專案核准進口與銷售藥品清單，顯示當地市場需求快速升溫，預計2026年正式展開商業化推廣。

在拉丁美洲市場方面，在拉丁美洲市場方面，藥華藥則攜手授權夥伴 Pint-Pharma GmbH（簡稱Pint）推進Ropeg市場准入與醫療教育。目前Ropeg已於拉丁美洲獲得巴西、阿根廷的PV藥證，Pint的科學長 Valnei Canutti 表示，極其看好Ropeg的潛力，希望透過雙方合作，服務更多拉丁美洲患者，並持續拓展Ropeg的治療領域。

記者會中亦提到，全球MPN市場規模已突破百億美元，吸引國際藥廠加速布局。近期，禮來（Eli Lilly）宣布將以最高23億美元收購Ajax Therapeutics，聚焦骨髓纖維化（MF）與PV二線治療市場；Takeda藥廠則進一步取得Rusfertide於美國市場之授權，該藥用於PV放血合併治療。整體而言，Takeda以總額近10億美元授權金取得該產品全球市場權利，並附帶14%至29%之銷售權利金。

上述大型交易反映國際藥廠持續加碼投入MPN領域積極布局，進一步凸顯該市場之高度成長潛力與戰略價值。藥華藥將持續以 Ropeg深厚的臨床實證基礎、治療疾病根源的獨特定位，以及在醫療社群中建立的高度信任，維持差異化競爭優勢，提升產品覆蓋率與長期市場價值，穩步邁向全方位MPN治療領域的世界級領導企業。藥華藥領導團隊在血液腫瘤與罕見疾病領域的豐富實績，更是公司快速應對市場競爭的核心。

展望未來，藥華藥預計於2026年迎來多項重要商業化里程碑，其中最受矚目的是 Ropeg預計於今年8月取得美國FDA核准用於新適應症原發性血小板過多症（ET）。

藥華藥表示，公司已提前完成多項商業化準備，包括在正式取得ET藥證前，即已獲得美國NCCN納入針對ET患者的推薦治療選項，列為對現行治療反應不佳或無效之高風險ET病患的第一類（Category 1）「首選療法」，並與保險業者展開上市前給付的溝通。

Samuel Lin表示：「藥華藥正在建立的是一個具全球競爭力的MPN商業化平台。從美國、加拿大到拉丁美洲，我們正全面整合區域資源與持續延攬國際頂尖人才，共同為更多MPN患者帶來創新治療選擇。隨著ET、PMF等新適應症布局持續推進，我們有信心進一步擴大全球市場版圖，推動公司營運動能持續成長。」