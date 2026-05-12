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鋼市向陽！中鋼盤價連六漲 中下游鋼廠同步受惠

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
中鋼盤價大漲，氣勢強勁。
中鋼盤價大漲，氣勢強勁。

中鋼（2002）12日連續第六個月調漲盤價，大宗底材熱、冷軋每公噸大漲1,200元，延續近三個月來調漲千元以上的強勁氣勢，鋼市向陽交易信心飽滿，預期中下游鋼廠將同步調高內外銷報價，帶動上市櫃鋼廠營收獲利同步墊高，上半年展望樂觀。

法人指出，中鋼月盤穩定向上攻堅，主要受惠鋼廠包括燁輝裕鐵、盛餘、高興昌、新光鋼等單軋廠與裁剪通路商，龍頭鋼廠領軍下，短中期鋼市榮景不墜。

中鋼6月新盤價包括熱軋、冷軋以及建材烤漆料的熱浸鍍鋅每公噸強漲1,200元，電鍍鋅與家電、電腦用熱浸鍍鋅板漲1,000元，電磁鋼片調高500元、漲幅收歛。

中鋼表示，全球總體經濟持續發展，美國首季經濟成長率達2%；歐洲受能源價格震盪致成長動能放緩，中東地緣政治議題仍存變數，但整體產業韌性尚存；中國大陸整治內捲式競爭，有助改善惡性低價競爭與過度擴產。

台灣受惠於全球 AI 伺服器與半導體供應鏈強勁需求，主計總處公布第1季經濟成長率達13.69%，為近39年來單季最高。

中鋼指出，第2季是鋼鐵傳統旺季，需求增溫、下游積極回補庫存，變數在於中東戰事推升原油、海運、能源及合金價格，整體煉鋼成本上揚。此外，中東地區鋼材及半成品出口供給減少，鋼鐵供給趨於緊俏。

需求增溫、成本推升及供給緊縮等三重因素帶動下，鋼價漲勢明確。鐵礦砂價格上漲逼近每公噸 113 美元，創近兩年新高，冶金煤價格拉抬至240美元左右，煉鋼原物料及能源成本續居高位。

美國Nucor鋼廠連續16周調漲熱軋價格，已經突破每公噸1170美元，創兩年新高；歐洲防衛措施新制限縮進口供給，當地鋼價維持高檔盤整；越南和發、河靜鋼廠熱軋新盤價接連大漲每公噸50至58美元，寶鋼新盤亦延續漲勢；國內下游鋼品流通行情漲勢穩健，進口熱冷軋報價近一個月累計上漲每公噸80~90美元，鋼價走勢穩步向上。

中鋼指出，考量國際鋼價與國內流通行情上升與原料成本走勢，結合國內供需情形及下游客戶競爭力等因素，為確保整體供應鏈穩定，6月盤價順應行情並合理反映成本，採循序漸進調整，帶動鋼鐵產業向上提升。

中鋼 裕鐵 新光鋼 燁輝

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