承億集團女力掌舵穩定接班 延續戴俊郎美學精神

承億集團創辦人暨董事長戴俊郎日前辭世，集團今天表示，核心經營團隊多數已共同合作超過10年至20年，對企業治理與品牌方向具高度共識，已迅速完成內部協調與團隊精煉。由原集團副董事長戴淑玲與承億酒店總經理洪若宸，分別接任集團董事長與副董事長，戴俊郎妻子凃韶紋則出任承億文旅董事長。戴淑玲表示，團隊會持續帶著創辦人對土地、文化與美學的信念前行，以成熟穩定的節奏推進集團長期發展。承億集團未來由6名核心幹部共同協作，清一色的女性領導團隊成為外界關注焦點。

接任集團董事長的戴淑玲博士，除持續擔任承億酒店董事長，長年橫跨產官學領域的她，深度參與品牌定位與飯店管理，是企業治理的重要推手。副董事長洪若宸兼任承億建設董事長，自2010年加入後，歷練飯店基層、財務與建設領域，具備完整事業體整合經驗，未來將把長年飯店經驗帶回住宅建築，將飯店的生活美學轉化到建築的生活容器。

從幕後走向幕前的凃韶紋接掌承億文旅董事長，她擁有海外留學背景，過去以細膩姿態支持團隊，是同仁心中安定而溫柔的力量。

專業經理人佈局方面，承億建設總經理李佳昕具法律背景，長期參與經營決策與法務專案 ；承億文旅總經理戴嘉玉服務逾15年，深耕旅宿與餐飲體系；品牌長簡巧珊則接任承藝術董事長，持續統籌對外溝通與品牌策略 。

承億團隊表示，創辦人精神核心在於「台灣能不能長出自己的文化與美學」，這份共識將由團隊共同延續 。面對市場變化，集團將以穩定治理、專業分工為核心，穩健邁向下一階段。