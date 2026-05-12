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台航兩艘新船交付 5月營運添動能

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
台航日前舉行臺通輪與臺浩輪交船命名典禮。由左而右(台航董事林虹妤、台航董事廖郁晴、台航董事長劉文慶、董事長夫人、名村造船所社長名村建介)。業者提供
台航日前舉行臺通輪與臺浩輪交船命名典禮。由左而右(台航董事林虹妤、台航董事廖郁晴、台航董事長劉文慶、董事長夫人、名村造船所社長名村建介)。業者提供

近來散裝海運市場維持良好行情，台灣航業（2617）12日及之前4月下旬合計共有2艘新造4萬噸級散貨船交付，並已即刻投入營運，可望進一步提升公司營運動能。

台航公司表示，此次向日本名村造船所訂造之兩艘4萬噸級散貨船「臺通輪」與「臺浩輪」，由於兩艘船舶交船時間點接近，故於4月下旬「臺通輪」交付時一併舉行命名交船典禮。

典禮由董事長劉文慶先生親自主持，邀請劉董事長夫人林惠貞女士擔任命名擲瓶人，並在公司董事、Makita株式會社槙田裕社長及租家Louis Dreyfus Company代表Mr. Alistair Claridge等貴賓觀禮下，順利圓滿完成。

劉董事長指出，今（2026）年1至4月BDI指數較去年同期上漲76%，兩艘新造船於市場走揚之際交付，且皆已簽妥1至2年期的論時傭船合約，並因應市場變化採用半浮動方式計收傭船費，預期將對公司整體營運績效帶來正面助益。

目前台航公司旗下船隊共計23艘，平均船齡不到6年，為具備高度競爭力的年輕化船隊。此外，該公司目前仍有2艘6噸級散貨船的新造船訂單，預計於2028年下半年交付。台航公司表示，為持續維持船隊競爭力，現正研擬汰換1至2艘船齡10年以上老舊船舶，並視新造船市場走勢擇機再訂購4至6萬噸級散貨船4艘，以持續優化船隊布局。

散裝船

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