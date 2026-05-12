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鋼市需求回溫 中鋼、中鴻6月盤價續漲

中央社／ 台北12日電

受國際鋼市回溫、原物料與能源成本攀升，以及中東地緣政治風險推升供給緊縮影響，中鋼與單軋廠中鴻今天開出6月盤價全面調漲，中鋼每公噸調漲新台幣500元至1200元、中鴻則調漲1200元至1500元。

觀察中鋼6月月盤鋼品，熱軋鋼板與鋼捲（一般料）、熱軋鋼捲（軋延料）、冷軋鋼捲（一般料）每公噸均調漲1200元；電鍍鋅鋼捲（抗指紋、建材）與熱浸鍍鋅鋼捲（家電、電腦、其他料）每公噸均調漲1000元；熱浸鍍鋅鋼捲（建材、烤漆料）每公噸調漲1200元；電磁鋼捲（中低規、高規）每公噸調漲500元。

中鋼今天透過新聞稿表示，國際鋼市回溫，加以第2季傳統旺季需求增溫，下游業者積極回補庫存；而美伊戰事推升原油、海運、能源及合金價格，帶動整體煉鋼成本上揚。

此外，中東地區鋼材及半成品出口供給減少，使鋼鐵供給趨於緊俏；在需求增溫、成本推升及供給緊縮等三重因素帶動下，鋼價漲勢明確。

而美國最大鋼鐵製造商Nucor（紐柯鋼鐵）已連續16週調漲熱軋售價，當地熱軋出廠行情突破每公噸1170美元，創2年新高；歐洲防衛措施新制限縮進口供給，當地鋼價維持高檔盤整。

亞洲方面，越南和發、河靜鋼廠熱軋新盤價接連大漲每公噸50至58美元，中國龍頭鋼廠寶鋼新盤也延續漲勢；國內下游鋼品流通行情漲勢穩健，進口熱冷軋報價近一個月累計上漲每公噸80至90美元，鋼價走勢穩步向上。

中鴻今天開出6月內銷及7月外銷盤價。內銷方面，熱軋、冷軋每公噸皆調漲1200元，鍍鋅每公噸調漲1500元；外銷方面則依產品及地區別調漲，實際報價視當地市場行情而定。

中鴻指出，整體來看，當前地緣風險已墊高能源與航運成本，煤鐵等原料價格維持高檔運行，指標鋼廠也持續調漲盤價，鋼價支撐力道保持強勁，為反映鋼市現況並提振市場信心，本次內外銷盤價順勢調漲。

中鴻 中鋼 鋼價

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