奇美實業舉行董座交接典禮 許家彰接任董事長

奇美實業董事會於5月5日通過董事長交接案，由許家彰接任董事長一職，原董事長許春華續任奇美集團榮譽董事長。公司12日舉行董事長交接典禮，完成相關交接程序，並於儀式中進行印信交接，由經營團隊與上百位同仁出席見證。

公司表示，此次董事長交接為長期治理與永續發展架構下的重要里程碑，象徵奇美實業在既有穩固基礎上完成世代傳承，持續朝永續經營邁進。

許春華榮譽董事長於典禮致詞中表示，感謝全體同仁的支持，讓奇美實業在穩健經營中持續轉型。自2012年接任以來，公司在既有材料製造優勢基礎上，逐步推動由規模導向轉向高值化與差異化發展，並將永續經營與低碳轉型納入營運策略，為公司奠定了長期發展基礎。

同時，他亦分享參與奇美逾五十年的歷程，從企業早期發展到歷經產業變遷所累積的經驗，強調團隊之間互信互助的文化，是企業長期穩健發展的重要根基，並期許在世代交替之際，延續奇美一貫溫暖務實的企業精神，持續邁向永續經營。

新任董事長許家彰致詞表示，奇美在創辦人許文龍奠定的基礎與歷代經營團隊的努力下，已發展為具備規模與制度的企業，「我們在技術創新、數位轉型與管理優化上的持續投入，讓我對奇美的未來充滿信心。」他並指出，面對產業競爭與環境變動，企業需持續精進、強化專業並凝聚團隊，將挑戰轉化為成長動能，穩健開創新局。

許家彰董事長亦在致詞中回顧許春華榮譽董事長長年對公司業務發展的貢獻，肯定其帶領團隊積極拓展市場的成果，並強調面對當前產業環境變化，公司將延續以人為本的企業精神，凝聚內外部夥伴力量，持續推動企業向前發展。

許家彰董事長長期深耕奇美集團事業體，具備跨領域經營與治理經驗。自2002年起參與新視代科技股份有限公司（奇美家電）經營，並於2010年出任董事長迄今，持續推動品牌與事業穩健發展。除產業經營外，亦長期投入文化與公益事務，現任奇美博物館館長、奇美文化基金會董事長，以及奇美醫療財團法人副董事長。

奇美實業表示，許家彰董事長長年參與集團多元事業及公益體系之治理運作，對公司核心價值與發展方向具深厚理解，此次交接將確保公司在既有治理架構下持續穩健推進。