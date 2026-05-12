快訊

中華郵政全台ATM大當機！提款、轉帳均無法使用…網銀顯示維護中

承億創辦人戴俊郎猝逝 集團火速布局新人事「3女將共同承擔」

淡江大橋遭疑「殺人護欄」公路局怒點名造謠 火花羅回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

奇美實業舉行董座交接典禮 許家彰接任董事長

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
奇美實業董事會於5月5日通過董事長交接案，由許家彰（左者）接任董事長一職，原董事長許春華（右者）續任奇美集團榮譽董事長，12日舉行董事長交接典禮。奇美提供
奇美實業董事會於5月5日通過董事長交接案，由許家彰（左者）接任董事長一職，原董事長許春華（右者）續任奇美集團榮譽董事長，12日舉行董事長交接典禮。奇美提供

奇美實業董事會於5月5日通過董事長交接案，由許家彰接任董事長一職，原董事長許春華續任奇美集團榮譽董事長。公司12日舉行董事長交接典禮，完成相關交接程序，並於儀式中進行印信交接，由經營團隊與上百位同仁出席見證。

公司表示，此次董事長交接為長期治理與永續發展架構下的重要里程碑，象徵奇美實業在既有穩固基礎上完成世代傳承，持續朝永續經營邁進。

許春華榮譽董事長於典禮致詞中表示，感謝全體同仁的支持，讓奇美實業在穩健經營中持續轉型。自2012年接任以來，公司在既有材料製造優勢基礎上，逐步推動由規模導向轉向高值化與差異化發展，並將永續經營與低碳轉型納入營運策略，為公司奠定了長期發展基礎。

同時，他亦分享參與奇美逾五十年的歷程，從企業早期發展到歷經產業變遷所累積的經驗，強調團隊之間互信互助的文化，是企業長期穩健發展的重要根基，並期許在世代交替之際，延續奇美一貫溫暖務實的企業精神，持續邁向永續經營。

新任董事長許家彰致詞表示，奇美在創辦人許文龍奠定的基礎與歷代經營團隊的努力下，已發展為具備規模與制度的企業，「我們在技術創新、數位轉型與管理優化上的持續投入，讓我對奇美的未來充滿信心。」他並指出，面對產業競爭與環境變動，企業需持續精進、強化專業並凝聚團隊，將挑戰轉化為成長動能，穩健開創新局。

許家彰董事長亦在致詞中回顧許春華榮譽董事長長年對公司業務發展的貢獻，肯定其帶領團隊積極拓展市場的成果，並強調面對當前產業環境變化，公司將延續以人為本的企業精神，凝聚內外部夥伴力量，持續推動企業向前發展。

許家彰董事長長期深耕奇美集團事業體，具備跨領域經營與治理經驗。自2002年起參與新視代科技股份有限公司（奇美家電）經營，並於2010年出任董事長迄今，持續推動品牌與事業穩健發展。除產業經營外，亦長期投入文化與公益事務，現任奇美博物館館長、奇美文化基金會董事長，以及奇美醫療財團法人副董事長。

奇美實業表示，許家彰董事長長年參與集團多元事業及公益體系之治理運作，對公司核心價值與發展方向具深厚理解，此次交接將確保公司在既有治理架構下持續穩健推進。

奇美集團

延伸閱讀

高球／中華高協完成理事長交接！陳茂仁接棒喊話改革 賴清德總統墨寶曝光

台電總經理交接 賴建信：學長交棒學弟是「天作之合」

臺銀、一銀等13家銀行與佳世達科技完成120億永續指標連結聯貸案簽約

麗豐-KY首季獲利倍增 啟動第三代接班！趙承佑接任董事長

相關新聞

營業逾30年！麥當勞古亭站店面賣了 資產開發公司砸3.5億接手當新房東

實價登錄顯示，今年羅斯福路二段商辦大樓屋齡45年，其中由麥當勞在台灣的授權發展商「和德昌」，也就是「前台灣麥當勞」所持有的一二樓店面，共255.8坪，今年四月以3.5億易主，新屋主為友友資產開發有限公司，該筆交易也成為台北市今年初總價最高的樓店交易，目前該店面仍由麥當勞經營中。

不再仰賴進口 中山大學突破氫能關鍵材料瓶頸拚自主

台灣長期依賴國外進口關鍵材料，近年淨零減碳風潮盛行，氫能被視為下一波能源核心，國立中山大學光電工程系教授黃文堯團隊成功研發氫燃料電池核心材料「觸媒塗佈膜CCM」新技術，有助能源產業走向氫能自主。

商轉2周年！沃旭大彰化東南及西南第一階段風場累計發電超過70億度

沃旭能源12日宣布，900 MW大彰化東南及西南第一階段離岸風場商轉兩周年，自2024年4月完工併聯至今累積發電超過70億度，相當於減少331萬公噸二氧化碳排放，並創下累計超過85萬小時零失能傷害（zero lost-time injuries, LTI）的安全紀錄。

奇美實業舉行董座交接典禮 許家彰接任董事長

奇美實業董事會於5月5日通過董事長交接案，由許家彰接任董事長一職，原董事長許春華續任奇美集團榮譽董事長。公司12日舉行董事長交接典禮，完成相關交接程序，並於儀式中進行印信交接，由經營團隊與上百位同仁出席見證。

承億創辦人戴俊郎猝逝 集團火速布局人事「3女將共同承擔」

承億集團創辦人暨董事長戴俊郎日前辭世，集團今天發布新人事，由戴俊郎胞姊戴淑玲接任集團董事長，承億酒店總經理洪若宸升任副董事長兼承億建設董事長；一向低調的戴俊郎遺孀凃韶紋也將加入經營團隊，接掌承億文旅。

大陸限制「工業之母」硫酸出口 台廠迎機會緩解供過於求

中國大陸頒布政策，自5月1日起限制硫酸出口，號稱「工業之母」的硫酸供應進一步收緊。國內業者表示，台灣硫酸市場長期偏向供過於求，此次中國限制硫酸出口後，中國硫磺報價已飆到每噸30,000元左右，相較之下，國內報價則約在23,000上下，台灣業者的價格競爭力提升，也有助於緩解市場長期供過於求的壓力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。