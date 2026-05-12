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承億創辦人戴俊郎猝逝 集團火速布局人事「3女將共同承擔」
承億集團創辦人暨董事長戴俊郎日前辭世，集團今天發布新人事，由戴俊郎胞姊戴淑玲接任集團董事長，承億酒店總經理洪若宸升任副董事長兼承億建設董事長；一向低調的戴俊郎遺孀凃韶紋也將加入經營團隊，接掌承億文旅。
「悲傷只能一天，核心幹部將共同承擔」，承億集團表示，未來集團將由六名核心幹部共同協作，持續推進建設、旅宿與文化事業。
承億指出，原任集團副董事長戴淑玲，一路陪伴胞弟戴俊郎創業，橫跨產官學界，深度參與品牌定位、城市文化推動及飯店經營管理，除會持續擔任承億酒店董事長外，也將肩負集團治理與組織穩定重任。
原承億酒店總經理洪若宸，從基層一路歷練至今，參與旗下各飯店開發與營運，熟悉旅宿與建築兩大核心版圖，此次升任副董事長兼承億建設董事長。
而過去十分低調的戴俊郎妻子凃韶紋，也將正式參與集團經營。承億文旅則由總經理戴嘉玉續掌營運；品牌長暨發言人的簡巧珊，則接任承藝術董事長，統籌品牌與對外溝通。
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