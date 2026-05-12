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大陸限制「工業之母」硫酸出口 台廠迎機會緩解供過於求

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
中國大陸頒布政策，自5月1日起限制硫酸出口，號稱「工業之母」的硫酸供應進一步收緊。圖為江蘇張家港錦隆重件碼頭卸運到港的進口化肥。 新華社
中國大陸頒布政策，自5月1日起限制硫酸出口，號稱「工業之母」的硫酸供應進一步收緊。圖為江蘇張家港錦隆重件碼頭卸運到港的進口化肥。 新華社

中國大陸頒布政策，自5月1日起限制硫酸出口，號稱「工業之母」的硫酸供應進一步收緊。國內業者表示，台灣硫酸市場長期偏向供過於求，此次中國限制硫酸出口後，中國硫磺報價已飆到每噸30,000元左右，相較之下，國內報價則約在23,000上下，台灣業者的價格競爭力提升，也有助於緩解市場長期供過於求的壓力。

硫酸業者表示，中國此次限制硫酸出口，一大用意在於鞏固該國國內的肥料生產。由於硫酸為肥料的重要原料，而中國為肥料使用大國，過往長期自沙烏地阿拉伯等地進口煉油副產品硫磺，再加工製造成硫酸，用於生產肥料。荷莫茲海峽封鎖以來，中國肥料生產受衝擊，也推升中國硫磺報價節節飆升。

業內表示，戰爭爆發以來，中國硫磺報價飆升，加上5月起實施「禁酸」政策，有利台灣的台塑（1301）、中油跟進反應硫磺報價；中華化（1727）、恆誼化工、廣明實業等硫酸業者，也將受惠於漲價效應。

業內進一步分析，台灣的硫酸市場，無論是工業級或電子級，長期均受中國低價產品影響，長期供過於求，價格承壓。但中國大陸限制硫酸出口、硫磺及硫酸價格飆漲，則使以上情況獲得紓解。業者表示，目前中國硫磺報價，已來到每公噸30,000元台幣左右，相較之下我國中油、台塑等業者報價約在每公噸22,000-23,000元左右，價格更有競爭力。

業者表示，整體來看，中國限制硫酸出口，對國內的硫磺、硫酸供應商來說應「不是壞事」。台灣的幾家肥料業者，以往都因價格因素，向中國進口硫酸，如今則轉向選擇台灣供應商。

觀察國內行情走勢，中油硫磺牌價自2月每公噸約14,000元，至4月上漲至18,400元，漲幅約三成；5月最新牌價更達22,000元，較4月再上漲近兩成。國內硫酸業者代表性業者中華化表示，硫磺價格大漲普遍推升工業級與電子級硫酸產品報價，個別產品漲幅則因規格、濃度而異，但大致跟隨中油牌價漲勢，反映成本。

展望未來，業內仍提醒，需關注下游在成本壓力升高下，需求是否進一步收縮。業者指出，由於硫酸應用廣泛，許多工業產品需要硫酸進行化合，目前剛性需求仍有支撐，但觀察下游囤貨意願仍低；且預估即便戰爭結束，下游的觀望心態仍會延續一段時間。

競爭力 沙烏地阿拉伯 北京 肥料

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