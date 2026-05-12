營業逾30年！麥當勞古亭站店面賣了 資產開發公司砸3.5億接手當新房東

實價登錄顯示，今年羅斯福路二段商辦大樓屋齡45年，其中由麥當勞在台灣的授權發展商「和德昌」，也就是「前台灣麥當勞」所持有的一二樓店面，共255.8坪，今年四月以3.5億易主，新屋主為友友資產開發有限公司，該筆交易也成為台北市今年初總價最高的樓店交易，目前該店面仍由麥當勞經營中。

台灣房屋中正特許加盟店店東李毅甫分析，麥當勞古亭店在此營業已超過30年以上，該店面一樓正是捷運古亭站6號出口，該商圈附近又有許多辦公室林立，師大校本部亦在附近，商圈有上班、學生、住戶、通勤等眾多人潮，店面條件好，廣告效益高，周邊店面或是商辦屋主都長期持有，釋出稀少，成交此價格屬合理範圍。

李毅甫指出，目前麥當勞古亭站仍維持營運，推估該店面應為售後回租，月租金估計70萬元左右。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析，近年零售消費業受到電商崛起的衝擊，對實體店面的需求逐漸轉型，租金總價低的小坪數店面比大店面吃香；且今年股市暢旺，短期資金投報率高，因此投資人更精打細算。

張旭嵐指出，由於1樓店面單價高，二樓有機會以一樓行情的1/2到1/3價入手，因此1+2樓的樓店，或具店面效益的二樓店面，實際使用空間大，坪效又高，更吸引投資人目光。