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沃旭彰化第一階段離岸風場高效商轉兩周年 累計發電超過70億度

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
沃旭大彰化離岸風場歷經多次颱風與地震考驗，風機皆持續穩定運轉。圖／沃旭能源提供
沃旭大彰化離岸風場歷經多次颱風與地震考驗，風機皆持續穩定運轉。圖／沃旭能源提供

沃旭能源宣布，900MW大彰化東南及西南第一階段離岸風場商轉兩周年，自2024年4月完工併聯至今累積發電超過70億度，相當於減少331萬公噸二氧化碳排放，並創下累計超過85萬小時零失能傷害（zero lost-time injuries, LTI）的安全紀錄。

沃旭能源表示，大彰化東南及西南第一階段離岸風場位於彰化外海35至60公里遠，為台灣目前規模最大、也是唯一商轉中的遠岸風場。相較近岸風場，遠岸風場對運維船舶調度、人員配置、風場設備監測與全天候待命的備援機制皆有更高要求，也更考驗整體運維體系的完整性。

沃旭能源表示，過去兩年間，大彰化離岸風場歷經數次颱風及十餘起芮氏規模5以上地震，風機皆持續穩定運轉，具卓越韌性，在沃旭運維台灣隊的專業能力與嚴謹的安全管理支持下，過去兩年風場容量因數遠優於全球離岸風場平均值42%，展現台灣海峽以及遠岸風場優異且穩定的發電表現。

沃旭能源台灣董事長汪欣潔表示，大彰化離岸風場的穩定發電，仰賴沃旭堅實的在地運維能力，並以沃旭全球運維網絡為堅強後盾，沃旭大彰化離岸風場全年無休的運維作業，有賴於近百人的在地運維台灣隊與超過20家在地供應商緊密配合。我非常感謝所有運維同仁與在地夥伴的專業與全力投入，持續在台灣複雜的氣候與海況條件下確保風場持續穩定發電。」

沃旭能源亞太區運維總監嚴安叡（Andreas Munk-Janson）表示，大彰化離岸風場的穩健表現，來自每日縝密的運維作業，並將安全放在所有作業的核心，透過主動式安全管理，在陸上與海上作業皆建立低事故率的良好紀錄，並結合嚴謹的流程與數據分析，持續提升風場發電表現。

離岸風電 彰化

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