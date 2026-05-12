台股賺飽回頭買房 建商：近期已有買盤獲利了結回歸都會區

台北市北投區石盤「昇樺知玉」12日舉行開工動土典禮，該案去年底公開後，不到半年已售五成，屬於打房下穩定順銷的個案。昇樺建設總經理谷念勝表示，目前市場為個案表現，而台股投資熱潮前所未見，近期開始有部分獲利了結的買盤，陸續歸隊房市的現象。

談到近期市況，谷念勝表示，過去市場認為股市好，房市也會跟著漲，不過這一波台股大多頭實在太熱，自己10年多來都沒見過如此盛況，加上政府政策對房市有諸多不利，反而讓許多人把資金選擇投入股市。

尤其是央行第七波信用管制，針對第二戶貸款成數，影響了很多有意願購置第二戶、第三戶的買盤，甚至還有遇到有客戶已經先買房了，但又解約，把資金轉入股市，過了半年賺錢後，再回來買一樣、甚至總價更高的房子。

不過，長期來看，股市獲利了結後，仍會轉換到實質的房地產上，畢竟購置一棟理想的好房子仍是多數人的目標，加上房地產具有保值抗跌的特性，所以也發現近期台股站上高點後，開始有部分剛需購屋族居高思危，並將資金轉入房地產，目前則多數集中在都會區上。

「昇樺知玉」位於北投區承德路七段靜巷內，距離捷運石牌站僅600米，格局規劃採22-34坪、均質2-3房，戶戶邊間、雙面採光，據實價登錄，最高每坪成交價達117.58萬元，成交均價約在每坪110.96萬元。

谷念勝表示，石牌健全而完備的生活機能，是在地人離不開的主因，加上周遭大型醫院眾多，包括榮總、新光、振興心臟權威、和信治癌中心、聯合醫院陽明院區等，因此該案也特別多醫生買盤，

另一方面，隨著輝達、金仁寶等高科技產業宣布進駐北士科，也帶動石牌地區將串聯世界級AI核心聚落，承接北士科近6萬個就業機會，並受惠台北科技走廊10兆年產值，形塑兼具豐沛資源與高度發展性的完整未來生態。

昇樺建設總經理谷念勝。記者朱曼寧／攝影