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國邑L606全球三期雙軌發展 研發里程碑金12億元將分批認列

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

國邑*（6875）12日宣布，近日接獲美國授權夥伴 Liquidia 通知，長效吸入新藥 L606 全球三期臨床「Re-Spire」已經陸續通過歐洲多國、美國、加拿大、台灣、南美數國等法規機構審查，進行包含全球上百個臨床中心的三期試驗。

依據合約，國邑藥品近年的短期獲利模式隨臨床進程邁入新階段，由停留在簽約時的「簽約金」，開始隨三期臨床試驗的「階段里程碑金、臨床供貨營收」之雙軌獲利架構。國邑後續約新台幣12億元的研發里程碑金將隨進度分批認列，展現實質成長動能。

同時，國邑藥品現階段配合全球三期試驗供貨臨床試驗藥物，營收隨收案規模擴張同步放量，整體營運動能將開始轉強。

國邑藥品總經理甘霈表示，「Re-Spire」試驗設計已獲美國 FDA 與歐洲EMA監管機構認可，其數據將具備「雙證」之法規效力。在美國市場，試驗結果將同步支持 PH-ILD與 PAH（肺動脈高壓）兩項適應症之藥證申請；在歐洲市場則優先鎖定 PH-ILD 布局。此開發策略不僅能顯著提升研發效益，更可加速產品在全球市場的價值擴張。

甘霈進一步說明，L606 以「長效化」為核心，具備 24 小時藥效覆蓋與低咳嗽率。相較目前美國市售短效藥物每日需多次用藥且患者咳嗽率高達40~50%，L606 具備藥物升級、提升用藥劑量與最佳治療選擇之潛力。

依據合作夥伴估計，光是美國PH-ILD與PAH兩項適應症合計市場規模即逾新台幣 2,200億元（70億美元）；近期美國大型投資機構如富國銀行（Wells Fargo）已推估，L606 美國市場銷售額可達新台幣 460億元（15億美元）。另外，L606亦有望成為全球多數國家唯一核准之 PH-ILD 吸入型藥物，具備國際獨占地位，潛力不僅限於美國市場。

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