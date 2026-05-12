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上市櫃全面揭露永續報告 PwC 報告：資訊邁向「求好時代」

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導

為協助健全我國永續資訊確信監管制度，資誠聯合會計師事務所與國立成功大學FinTech商創研究中心12日共同發布《2025永續資訊確信市場觀察報告》。報告指出，2025年是台灣永續資訊揭露的重要轉折點，台灣資本市場永續資訊已由「求有」正式邁向「求好」。

報告揭露，2025年間共有1,887家上市櫃公司發布2024年度永續報告書，幾乎已達全面揭露。不過，其中僅806家、約43%的企業，有針對永續報告書進行第三方確信或查證，比例較前一年度的56%下滑。主要原因在於，不少首次申報永續報告書的小型上市櫃公司，目前仍以「先完成合規揭露」為優先，尚未導入第三方驗證機制。

進一步觀察發現，目前真正由會計師事務所依照「確信準則公報3000號」執行永續資訊確信的公司，僅418家。市場上主流的驗證方式，主要分成會計師事務所執行的「確信」，以及驗證組織依AA1000AS標準進行的「查證」。

不過，兩者在驗證範圍與深度上差異不小，也讓投資人或資訊使用者，在判讀企業永續資訊時，可能面臨比較基準不一致的問題。

報告也點出，目前企業願意接受確信的資訊範圍仍偏有限。統計顯示，2024年度永續報告書中，經會計師確信的標的平均僅6.9個，雖比前一年的5.6個略增，但相較整份永續報告書揭露的大量ESG資訊，占比仍偏低。強制確信產業最常見的確信項目數為7至10個，自願確信產業則多落在4至6個，顯示目前企業仍傾向只針對部分指標進行驗證，與投資人期待的全面資訊品質仍有落差。

從確信內容來看，目前仍以環境面資訊為主，但與產品或服務相關的永續指標，近年平均確信數量已有增加趨勢，反映企業開始重視與自身產品、供應鏈及市場競爭力直接相關的永續資訊品質。

值得注意的是，市場也出現「會計師化」趨勢。報告指出，首次進行永續報告書驗證的企業中，選擇由會計師事務所執行確信的家數，已高於選擇驗證組織查證者；過去原本採驗證組織查證的企業，也有愈來愈多轉向由會計師事務所提供確信服務。

報告並引用學術研究指出，永續資訊確信具有類似「保險效果」，當企業遭遇負面事件或危機時，可降低衝擊程度。研究也發現，會計師除提供資訊驗證外，更能協助企業將ESG風險納入治理架構與內控制度，強化企業危機管理與恢復公眾信任的能力。

資誠永續發展服務會計師趙永潔表示，隨著法規制度與市場環境逐漸成熟，企業未來的永續治理重點，將不再只是完成揭露，而是進一步延伸到內控制度、內部稽核及利害關係人溝通等層面，而第三方驗證機制將成為串連這些治理工作的關鍵工具。

她也提醒，未來台灣上市櫃公司將分階段導入IFRS永續揭露準則，屆時企業揭露重點，將更聚焦於永續風險與機會，如何影響企業未來價值。企業若想符合資本市場期待，不能只停留在法規遵循，而應提前建立完整的內控制度與外部確信規劃，從「揭露資訊」進一步走向「價值溝通」。

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