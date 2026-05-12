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好市多拓會員新戰場 企業福委會成黑鑽卡推廣新入口

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
美式賣場好市多。圖／聯合報系資料照
美式賣場好市多。圖／聯合報系資料照

會員制零售競爭升溫，美式賣場好市多（Costco）持續強化會員經營，近期更將觸角延伸至企業福委會合作，透過公司內部福利管道推廣黑鑽卡會員，搭配額外折價券等誘因，成功帶動員工申辦與會員回流。相關分享近日在社群平台Threads引發討論，不少網友表示，自家公司福委會也有與好市多洽談合作，顯示企業福利平台正成為好市多擴展會員的新場域。

有網友在Threads發文表示，自己過去因住外面、較少前往好市多採買，一度停掉會員，沒想到今年公司福委會與好市多合作，申辦黑鑽卡會員可獲得額外折價券，讓他決定重新加入會員。他分享，「之前想說住外面比較少去好市多，就把會員停掉了，結果沒想到今年我們公司福委會竟然跟好市多有合作，辦黑鑽卡會有額外折價券，所以就決定重新加入會員。」值得注意的是，企業福委會合作不僅帶動新會員，也刺激既有會員升等或回流。有網友表示，「我們公司福委今年也有談到好市多，可惜我本來就是黑鑽卡。」

從會員經營角度來看，好市多此舉具備精準獲客效益。相較傳統廣告宣傳，企業福委會本身已具備員工信任基礎與內部擴散力，若搭配黑鑽卡折價券、賣場說明會等服務，可降低消費者加入門檻，並提升申辦轉換率。對企業而言，與好市多合作也能豐富員工福利內容，從傳統餐券、旅遊補助，延伸至日常採買、家庭消費與生活用品折扣，增加福利實用性。

整體來看，好市多透過企業福委會合作，將會員招募從賣場端、線上端延伸至企業端，不僅有助於擴大會員基礎，也能提升黑鑽卡申辦誘因。隨著企業對員工福利實用性的要求提高，好市多與福委會合作若持續擴大，將有機會成為會員制零售拓展客群的新動能。

Costco 黑鑽卡

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