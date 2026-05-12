商轉2周年！沃旭大彰化東南及西南第一階段風場累計發電超過70億度

沃旭能源12日宣布，900 MW大彰化東南及西南第一階段離岸風場商轉兩周年，自2024年4月完工併聯至今累積發電超過70億度，相當於減少331萬公噸二氧化碳排放，並創下累計超過85萬小時零失能傷害（zero lost-time injuries, LTI）的安全紀錄。

大彰化東南及西南第一階段離岸風場位於彰化外海35至60公里遠，為台灣目前規模最大、也是唯一商轉中的遠岸風場。相較近岸風場，遠岸風場對運維船舶調度、人員配置、風場設備監測與全天候待命的備援機制皆有更高要求，也更考驗整體運維體系的完整性。

過去兩年間，大彰化離岸風場歷經數次颱風及十餘起芮氏規模5以上地震，風機皆持續穩定運轉，具卓越韌性。在沃旭運維台灣隊的專業能力與嚴謹的安全管理支持下，過去兩年風場容量因數遠優於全球離岸風場平均值 42%，展現台灣海峽以及遠岸風場優異且穩定的發電表現 。

沃旭能源台灣董事長汪欣潔表示，大彰化離岸風場的穩定發電，仰賴沃旭堅實的在地運維能力，並以沃旭全球運維網絡為堅強後盾。沃旭大彰化離岸風場全年無休的運維作業，有賴於近百人的在地運維台灣隊與超過20家在地供應商緊密配合。非常感謝所有運維同仁與在地夥伴的專業與全力投入，持續在台灣複雜的氣候與海況條件下確保風場持續穩定發電。

沃旭能源亞太區運維總監嚴安叡（Andreas Munk-Janson）表示，大彰化離岸風場的穩健表現，來自每日縝密的運維作業，並將安全放在所有作業的核心。透過主動式安全管理，沃旭在陸上與海上作業皆建立低事故率的良好紀錄，並結合嚴謹的流程與數據分析，持續提升風場發電表現。」

因應台灣獨特的環境條件，沃旭持續優化運維策略，高溫與高濕的環境相較全球其他地區，對離岸運維作業帶來更高的挑戰。為降低風險，沃旭採取多項安全措施包括：調整作業與休息時間、強化離岸風機通風及配置降溫設備、透過定期緊急應變演練及各項安全管理機制等，確保整體作業安全與風場穩定運轉。

此外，沃旭運用超過35年、橫跨全球30座離岸風場的營運經驗和豐富資料，透過數據分析與預測性維護技術（predictive system maintenance），持續精進及優化風場效能與運轉表現。這些技術在日常運維過程中，能提前辨識風機運轉因損耗可能產生的問題，並及早安排檢修。沃旭集團最新數據顯示，高達70% 的特定零組件潛在故障可提前於數個月前預測，有助於降低非計畫性停機風險，並維持高妥善率(availablity)。

沃旭表示，從負責開發、建置到運維離岸風場的全生命周期商業模式，自大彰化東南及西南第一階段離岸風場設計初期，即同步展開運維規畫與相關部署，並於2018年開始建立在地運維能量。

沃旭運維台灣隊以因應大彰化離岸風場及台灣海峽特殊複雜海象量身打造的運維作業船（service operation vessel, SOV）「大三商領航」號為核心，並以位於台中港、亞太規模最大的離岸風場運維中心作為基地。該運維中心配置完善的辦公、倉儲與運維設施，目前已具備支援包含920 MW大彰化西南第二階段及西北離岸風場在內、總計1.82 GW的運維能量，並建立可支援沃旭未來在台灣持續擴大離岸風場營運規模的長期運維量能。