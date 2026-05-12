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不再仰賴進口 中山大學突破氫能關鍵材料瓶頸拚自主

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
「觸媒塗佈膜CCM」新技術能讓燃料電池發電功率提升約16%，還能降低成本、增加耐用性。記者郭韋綺／攝影
「觸媒塗佈膜CCM」新技術能讓燃料電池發電功率提升約16%，還能降低成本、增加耐用性。記者郭韋綺／攝影

台灣長期依賴國外進口關鍵材料，近年淨零減碳風潮盛行，氫能被視為下一波能源核心，國立中山大學光電工程系教授黃文堯團隊成功研發氫燃料電池核心材料「觸媒塗佈膜CCM」新技術，有助能源產業走向氫能自主。

從歐盟、日本到美國，各國近年大舉投入氫能技術與供應鏈建設，在再生能源之外，氫能被視為少數有機會同時解決高耗能產業、交通運輸與儲能問題的關鍵。

黃文堯表示，觸媒塗佈膜新技術，能讓氫燃料電池發電功率提升約16%，氫燃料電池之所以受到重視，在於它發電時幾乎不排放污染物，副產物只有水，被視為低碳能源的重要方向之一，無論交通工具、分散式能源系統，或備援電力設備，都可能成為氫能的重要應用。

黃文堯指出，觸媒塗佈膜是燃料電池中的核心元件，負責讓氫氣與氧氣產生反應、轉換成電力，其效能直接影響發電效率與系統成本，此次開發的新材料提升化學反應效率，也改善材料穩定性與黏著能力，使燃料電池在相同面積下，能輸出更多電力。

黃文堯說，氫燃料電池關鍵材料高度仰賴國外進口，不僅成本高，也牽動技術自主與供應穩定性，這次最大突破在於團隊從最上游的質子交換膜，到中游的觸媒塗佈膜，多數都由實驗室自主研發與合成，逐步建立本土技術能力。

除了效率，新材料在高溫、高濕環境下仍能維持穩定運作，耐用性也同步提升，更接近實際商業應用需求，目前研究成果已通過技術驗證平台認證，將朝商品化與量產推進。

以氫能技術研發為核心的威杰能源公司看好這項技術，威杰表示，可優先應用於監測型無人機、備援電力與模組化能源設備等市場，希望將來有更多產學合作，建立從材料開發到測試驗證的完整技術鏈，推動台灣氫能產業自主發展。

「觸媒塗佈膜CCM」新技術能讓燃料電池發電功率提升約16%，還能降低成本、增加耐用性。記者郭韋綺／攝影
「觸媒塗佈膜CCM」新技術能讓燃料電池發電功率提升約16%，還能降低成本、增加耐用性。記者郭韋綺／攝影

中山大學與威杰能源公司產學合作，左起威杰能源技術長鄭欽獻、中山大學光電工程學系教授黃文堯、威杰能源研發處長鄭至凱。記者郭韋綺／攝影
中山大學與威杰能源公司產學合作，左起威杰能源技術長鄭欽獻、中山大學光電工程學系教授黃文堯、威杰能源研發處長鄭至凱。記者郭韋綺／攝影

將觸媒噴塗到膜上，產製出氫燃料電池核心材料「觸媒塗佈膜CCM」。記者郭韋綺／攝影
將觸媒噴塗到膜上，產製出氫燃料電池核心材料「觸媒塗佈膜CCM」。記者郭韋綺／攝影

中山大學 再生能源

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