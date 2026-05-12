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酷澎推24小時真人客服 徵才數百人、不須大學學歷

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

美商Coupang酷澎因應在台業務快速成長，持續深化在地投資，加大物流基礎建設資源投入，強化優化顧客服務流程，近期成立全台電商第一個24小時全年無休的客服服務，12日開放招募數百名顧客服務人員，以強化專責服務團隊。 Coupang酷澎客服範圍不限於WOW會員且有多種形式，真人客服是其中之一選項。

Coupang酷澎表示，將全力打造更加在地化、具高度服務熱情的全方位真人客服團隊，藉此提升與消費者之間的直接連結。Coupang酷澎強調以穩定且具備勞動保障的就業機會，積極呼應政府促進在地就業、改善勞動條件的政策，透過完整且國際化的培訓，加強賦能台灣人才，為台灣勞動市場挹注新動能。

為響應政府促進就業政策並擴大人才來源，本次顧客服務人員招募計畫無需大專學歷，重視應徵者是否具備助人的熱情、耐心，並兼具良好的服務態度與適應能力，廣邀社會新鮮人及二度就業者加入，提供多元且具彈性的職涯起點；同時，Coupang酷澎亦歡迎具備不同背景與經驗的人才，共同投入國際化職場發展。

Coupang酷澎表示，新進人員將接受專業的職能訓練，透過應對多樣化的顧客需求，培養第一線顧客服務與營運溝通能力，逐步建立職場競爭力。將持續導入全球資源，協助在地人才累積實務經驗、新科技運用能力，為長期職涯發展奠定穩健基礎。 透過打造在地客服團隊、強化售後服務體系，期望更精準地傳遞企業核心價值，打造優質且具備溫度的顧客服務體驗，不僅深化與台灣消費者的連結，也做為在台長期發展的重要策略之一。

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