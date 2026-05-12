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石牌明星雙學區再添崗石制震地標 「昇樺知玉」動土
隨輝達（NVIDIA）、金仁寶等高科技產業宣布進駐北士科，石牌地區成房市熱點，「昇樺知玉」今日舉行開工動土典禮，在石牌黃金區段推出6級耐震崗石建築。
本案基地位於承德大道靜巷，距離捷運石牌站僅600米，「淡水信義線」串聯5大北捷支線及機場捷運，北往關渡、淡水，南至信義101、中山、東門商圈、兩廳院等文化、商業核心，並坐擁北市難得熱門雙學校：北投區公立國中升學率第一「石牌國中」、連續10年滿額學校「石牌國小」，步行7分鐘即可抵達；區域內匯集奎山高中、薇閣中學、歐洲、日僑、美國等國際學校。
石牌區內涵蓋石牌夜市、自強市場、全聯、家樂福超市，同時連接天母精質聚落。未來再迎接石牌商城百億BOO，預計規劃精品商場、星級旅館、頂級辦公室、住宅。
榮總、新光最高等級雙醫學中心，振興心臟權威、和信治癌中心、聯合醫院陽明院區也匯集於此，連結同以「智慧醫療」為主軸的北士科，擴充為北市最完善的醫學特區。
昇樺建設總經理谷念勝不僅要求以成效最顯著卻價格不菲的「地中壁地質改良工法」施作，使用連續4年獲「日經建築雜誌」評選冠軍的「日本住友制震壁」，又大幅提升耐震係數至0.26G，遠超台灣法規標準，有效抵擋6級地震。
此外，特別選用日本TOTO衛浴、荷蘭Poll-tex防霾紗窗、德國Kiwi now太格疏水木地板等世界大廠建材，並預計於完工後取得「銀級綠建築標章」。格局規劃26-34坪，邊間雙採光3房，現正推出訂簽6%優付方案。
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