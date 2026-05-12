聯嘉 eoi 極致餐廳祭抽獎、憑《K-SPARK》票根享85折應援歌迷

年度韓流盛事《K-SPARK in KAOHSIUNG 2026》即將於5月30日在高雄世運主場館登場，面對一票難求的盛況，LED模組廠聯嘉投控（3717）旗下跨足餐飲的「eoi極致餐廳」宣布展開跨界應援。自5月12日起，餐廳推出「用餐抽門票」與「憑票根享85折」兩大主題活動，總計將送出22張演唱會門票，最高單張價值達7,880元，為歌迷解決搶票難題之餘，更將視覺震撼延伸至舌尖。

作為全台首家LED沉浸式義法料理餐廳，極致結合母公司聯嘉投控的顯示技術，打造科技感十足的用餐環境。此次針對《K-SPARK》推出的抽獎活動，凡單筆消費每滿5,000元即可獲得抽獎券一張，消費滿10,000元則可獲得兩張，以此類推。抽獎活動將分為三梯次進行，分別於5月16日、21日及25日公開抽籤，並同步於官方社群平台直播以示公正。

其中，壓軸的第三梯次獎項最為吸睛，除了提供三組價值4,880元的雙人門票，更將祭出一組價值達7,880元的頂級尊榮席位雙人獎項。極致提醒，由於門票具時效性，得獎者須於5月28日前完成領獎。

除了演出前的抽獎活動，極致也鎖定演出後的慶功商機。凡持《K-SPARK》實體票根或電子票證的觀眾，自5月31日至8月31日長達三個月的期間內，至餐廳單桌消費滿3,000元（不含服務費，特惠午餐除外），即可享有餐飲85折優惠。極致表示，希望透過沉浸式光影藝術與精緻料理的結合，讓樂迷在演出落幕後，仍能延續感官的律動與感動。