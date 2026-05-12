2026愛迪生獎「台灣拿下16獎」 獲獎技術橫跨生醫、永續與AI領域

經濟部今日舉辦「2026 Edison Awards獲獎記者會」，宣布台灣在「創新界奧斯卡獎」大放異彩，共拿下16座獎項。該獎為國際指標大獎，長期吸引全球頂尖企業競逐，今年獲獎知名企業有戴爾（Dell）、美敦力（Medtronic）、陶氏化工（Dow）等，顯示台灣已在全球創新技術版圖中站穩關鍵位置。

經濟部表示，今年技術趨勢高度聚焦於高階醫材、環境永續與數位轉型。經濟部轄下研發法人機構共拿下3金、6銀、3銅，獲獎法人包含工研院、金屬中心、紡織所，得獎技術皆已與廠商合作，包括美津濃、笙特科技等國內外大廠並導入產業應用；此外，國內廠商印能科技與光林智能也獲獎。這些成果不再只是實驗室的數據，而是真正深入產業現場，將長年的研發積累轉化為實質的經濟效益與競爭優勢。

在健康醫療與人文關懷領域，工研院生醫所、材化所攜手另一法人紡織所獲得金獎的「複合再生韌帶」，串聯新光合纖、合碩生技、台灣百和、睿邑生技等國內大廠，針對人工韌帶易老化斷裂的痛點，研發出植入後強度達市售產品3倍且能誘發組織再生的關鍵醫材，將平價紡織材料翻身為單價8萬元的高階醫材。

針對社會照護需求，金屬中心的「語言互動治療軟體」則運用人工智慧（AI）輔助，有效緩解語療師人力短缺的困境，協助超過8成語言遲緩個案在遊戲互動中顯著進步。這些跨領域創新正引領臺灣產業跨越升級門檻，在國際舞台展現強勁戰力。

在環境永續與綠色製造上，台灣正引領國際邁向資源無限循環的淨零路徑。工研院綠能所勇奪金獎的「道路鋪面材料再生全循環應用」，成功挑戰路面修復的極限，將廢棄瀝青刨除料回收再製，每年能為台灣減少485萬噸砂石開採，讓建設開發不再是環境的負擔。

此外，紡織所技轉美津濃（Mizuno）的「熔噴3D一體成型跑鞋」同樣展現永續韌性，將傳統繁雜製程精簡至6分鐘，並透過單一材質設計解決高性能運動鞋難以回收的長年痛點；金屬中心則以「智慧節能燃燒系統」協助熱加工產業大幅減碳，展現臺灣在重工業綠色轉型上的關鍵影響力。

在數位轉型與智慧製程領域，創新技術正成為產線穩定運行的核心守護者。工研院機械所金獎技術「迴轉機械預兆診斷系統」精準解決了半導體等高精密產業最恐懼的「突發停機」危機，曾創下避免單一案例約1.5億元損失的驚人實績，讓工廠擁有預判風險的智慧。此外，金屬中心的「扣件智慧製造成形調控技術」讓螺絲生產告別人工試錯，成功讓不良率接近0%；在先進封裝製程中，印能科技與資策會也分別透過高效能真空技術與EdgeAI通訊系統，守護晶片可靠度並開創沉浸式互動商機。