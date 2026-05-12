聯發股東會／通過現金減資案 地緣政治、石化原料、碳成本列三大變數

聯發紡織（1459）12日召開股東會，由董事長葉清澤主持，會中通過2025年財報及盈餘分配案，並通過現金減資等議案。公司表示，竹北廠完成資產活化並出租予緯創資通後，營運重心已轉向杭州廠高毛利差異化產品與穩定租金收益雙軌布局。

聯發紡織股東會今通過現金減資案，為調整資本結構並提升股東權益報酬率，將辦理現金減資8.96億元，減資比率25%，預計銷除8,965萬7,227股，減資後實收資本額降至26.89億元。依規劃，減資後每股將退還股東2.5元現金。

股東會也通過2025年度財報與盈餘分配案。聯發紡織去年合併營收11.81億元，年減10.2%；稅後純益2.52億元，年增17.5%，每股純益0.81元，高於前一年的0.68元。股東會並通過股利案，每股將配發現金股利0.2元。

聯發紡織指出，去年竹北廠僅生產至3月底，5月起全廠區出租予緯創資通，全年生產量666公噸、銷售量1,401公噸。去年營收結構中，聚酯加工絲收入約7,997萬元，租金收入則達2.02億元，顯示公司營運模式已逐步由製造導向轉型為「資產活化收益＋杭州廠生產基地」雙引擎。

子公司杭州聯發去年營運則持續成長，全年產量1.29萬噸，年增8.09%；銷量1.68萬噸，年增9.76%；營收淨額人民幣2.06億元，年增10.06%。公司表示，全球服飾消費市場已逐步恢復正常，ADIDAS、NIKE、GAP等品牌客戶下單穩定增加，加上2026年北美世足賽將帶動運動機能服飾需求，杭州廠訂單同步成長。

展望今年，聯發紡織表示，杭州廠設有40台德國超高速假撚機台，2026年目標產量為聚酯加工絲2萬公噸，將持續提高超細纖維、TOP彈性纖維紗、環保紗及易拉絲等高單價、高毛利產品比重，並以接單生產、嚴控庫存為主軸，提升周轉率與生產效率。

公司也將持續開拓東南亞與韓國市場，透過兩岸銷售平台交叉行銷，強化國際市場布局。聯發紡織指出，化纖產業近年已由價格競爭轉向再生聚酯、生質纖維與高機能性產品競爭，未來將持續推動循環經濟與功能性產品開發。不過，地緣政治、石化原料波動與潛在碳成本壓力，仍是今年營運面臨的重要變數。

其中，歐盟「碳邊境調整機制」雖然首波納管對象還沒有包含紡織業，但已被納入下一波擴張管制的觀察名單，台灣化纖業者將面臨實質碳盤查支出及潛在碳費的成本壓力，這將是台灣化纖產業未來將直接推升生產成本的未知數。

此外，今年以色列及美國與伊朗發動戰爭，全球石化供給出現危機，化纖產業跟石化原料供給息息相關，聯發紡織表示，近期化纖產品報價確實已有調升，但由於成本難以百分之百轉嫁給下游客戶，對獲利幫助有限，也使業界對擴產與備貨態度趨於保守。目前市場最擔心的是若油價在一、兩個月後回落，先前購入的高價原料將轉為高價庫存，因此企業普遍不敢大幅拉高產能。

公司指出，目前大陸大型上游石化廠普遍僅維持六至七成產能運轉，大型業者皆採取審慎策略，不敢全面開工，整體產業氛圍可說是「戰戰兢兢」，對後市仍維持高度觀望。