移動成保育後盾 和運租車攜手自然環資啟動生物多樣性

汽車租賃領導品牌和運租車（7855）宣布，繼連續兩年投入台南二仁溪棲地巡守計畫後，2026年起將與「自然保育與環境資訊基金會」（以下簡稱自然環資）展開為期三年的合作，透過提供iRent移動服務，支持保育人員深入山林、濕地與海岸等自然據點，將環境行動由單一場域擴展至全台多元生態網絡。

在全球生態面臨嚴峻挑戰的今日，企業的永續參與正逐漸由單次贊助轉向更具延續性的長期投入。

本次合作於5月8日舉辦公益捐贈儀式，並邀請農業部林業及自然保育署宜蘭分署分署長蕭崇仁到場觀禮，見證企業與環保團體攜手投入生物多樣性守護行動的重要時刻。

在全球氣候變遷與生態環境持續變動的趨勢下，生物多樣性已成為國際高度關注的永續議題。近年來，和運租車持續以本業核心能力為基礎，擴大推動「移動公益」，將交通資源轉化為支持社會與環境的重要力量，涵蓋偏鄉教育、弱勢關懷到環境保育議題等，逐步建構結合本業與ESG的永續實踐模式。

和運租車透過資源投入與志工參與，將企業力量轉化為具體實踐，讓「移動」不僅是服務，更成為連結人與自然、城市與棲地的重要橋梁，持續擴大企業社會責任的深度與廣度。