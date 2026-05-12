中央社宅第二季招租要來了！婚育戶擴大納入7至17歲子女

中央社宅婚育戶資格再放寬。國家住都中心12日宣布，配合《住宅法》修正，中央社宅「婚育戶」認定將從原本僅限育有0至6歲學齡前幼兒，擴大至育有7至17歲未成年子女家庭，預估將帶動申請量增加。住都中心也強調，若民眾原先申請方式不利中籤，審查過程中將主動協助評估更適合的申請資格與路徑，希望提高中籤機會。

國住都中舉辦「幸福安居．好室到來」中央社會住宅2026年第2季招租發布會，本季推出台南市新市區「新市安居」及高雄市左營區「福山安居」兩案，共890戶，同步辦理桃園市桃園區「慈文安居」及台南市東區「新都安居A」候補招租，預計再釋出207戶。4案將於5月22日正式受理申請，9月17日公開抽籤，最快12月1日入住。

國家住都中心執行長柯茂榮表示，過去外界常認為社宅主要提供弱勢族群，但實際上，多數申請與入住者仍是一般所得家庭，顯示社宅除了照顧弱勢，也肩負協助一般家庭穩定居住的重要功能。

此次最大變革之一，就是婚育戶資格放寬，過去曾有申請人因家中孩子剛升上國小一年級、不再符合「學齡前幼兒」資格而相當扼腕。國住都這次配合《住宅法》修法，將育兒家庭認定從原本0至6歲，擴大至所有未成年子女，希望讓更多家庭受惠。

原本不符資格但此次擴大後符合資格的民眾是否需要重新送件？住都中心租賃組組長高翊馨解釋，部分民眾會依自身條件評估最有利的申請方式，例如家中若有65歲以上長者，可改以弱勢戶資格申請，租期最長可達12年，因此部分符合婚育戶資格者，也可能選擇改走弱勢戶管道，以提高中籤率或爭取更長租期。

柯茂榮也說，社宅申請屬於行政行為，資格認定原則上以申請當天條件為準，但住都中心在後續審查時，也會協助申請人了解不同資格的申請選擇，盡力提供輔導，希望讓民眾找到最適合、最有利的申請方式。

本季招租的「新市安居」為台南新市首案中央社宅，鄰近南科台南園區，提供套房與二房型，共670戶；「福山安居」則位於高雄左營，鄰近左營高鐵站與南科楠梓園區，提供套房、二房及三房型，共220戶。兩案皆位於南部半導體S廊帶生活圈，被視為支援科技產業就業人口居住需求的重要社宅據點。

至於同步辦理候補招租的「慈文安居」，位於桃園藝文特區生活圈，釋出33戶套房；「新都安居A」位於南台南站副都心，釋出151戶套房及23戶二房型。住都中心表示，為縮短民眾等待時間，即使部分房型仍有候補戶遞補中，仍會同步建立候補名冊，未來有空戶即可快速遞補。