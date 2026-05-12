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14期敦和、仁平段雙核心熱度攀升 新案「神仙打架 」

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
隨著台中市都市重心持續北移，北屯14期重劃區已正式進入建設收割元年。業者／提供
隨著台中市都市重心持續北移，北屯14期重劃區已正式進入建設收割元年。業者／提供

隨著台中市都市重心持續北移，北屯14期重劃區已正式進入建設收割元年，在漢神洲際購物廣場開幕與北屯國民暨兒童運動中心預計6月啟用的雙重帶動下，區域發展動能快速升溫，更成為品牌建商展現建築實力的頂尖戰場。

在廣大的重劃版圖中，又以具備人文名校氣息的與高綠覆生活感的「敦和段」、「仁平段」最受矚目，包括豐穀、精銳、雙橡園、順天、華太、惠宇、鉅虹等品牌建商精銳盡出，形成當前房市罕見的「神仙打架」高度競爭態勢。

在百家爭鳴的推案熱潮中，始終堅持以人為本、重視建築與自然共融的豐穀建設，今年將推出籌備已久的敦和段新案「豐穀耘四季」。

該案為耗時十年整合規模達1,410坪角地，且位處40米寬闊的榮德園道首排，得天獨厚的三萬坪寬敞綠帶與無限棟距視野，形塑難得一見的低密度居住環境。產品鎖定自住需求，規劃25至40坪、2至3房格局。

豐穀建設採數年磨一劍的穩健開發節奏，除了重視土地與建築本身，也將「厚栽人情」的品牌理念融入每一個與客戶相處的細節中，透過售後服務與住戶活動深化彼此的情感連結，也因此累積深厚的品牌口碑。此次新案尚在醞釀階段，便已吸引大批粉絲與自住買盤詢問。

此外，精銳建設繼14期首案「THE精銳」後，今年也將再度推出續作「敦和47新案」，基地位處榮德一路、敦和路口，主打樓高3.6米，產品規劃38至42坪、均質3房。

推案最為集中的仁平段，今年則由雙橡園開發領軍推出「雙橡園2658」，全棟採SRC鋼骨結構，為14期唯一四面臨路的2,000坪大基地個案，近期更舉辦超慢跑活動，吸引逾2,000民眾熱情參與。

而同樣備受市場關注的，也包括順天建設即將推出的仁平段新案「ROAM」，延續品牌的都會美學路線，主推3至4房、38至48坪產品。今年陸續還有華太、惠宇、鉅虹仁平段新案將接棒進場，顯示即便房市在景氣不明的情況下，區域仍備受市場看好。

春耕不動產14期旗艦店店長王裕榮表示，綜觀當前建設進度，14期的熱度並非僅止於議題，如甫營運的漢神洲際購物廣場開幕首日便吸引10萬人流。

而台中巨蛋也正緊鑼密鼓興建中，與水湳經貿園區連成一線，構築出具備國際規格的居住輪廓。強大的建設動能，讓14期在面對通膨壓力時展現出極強的保值性，吸引了大量追求生活品質的自住買盤與置產客層進場。

他說，敦和、仁平兩大區塊之所以受到青睞，主因在於其擁有馬禮遜國際學校、衛道中學、明道普霖斯頓國小等明星私校聚落；同時又坐擁水湳生態公園、敦化公園、榮德綠園道等廣闊公園綠帶，生活環境極度宜居，也成為品牌建商眼中的兵家必爭之地。

北屯14期敦和段、仁平段2026年推案概況一覽表。資料來源：市調、業者
北屯14期敦和段、仁平段2026年推案概況一覽表。資料來源：市調、業者

豐穀建設今年將推出籌備已久的敦和段新案「豐穀耘四季」。業者／提供
豐穀建設今年將推出籌備已久的敦和段新案「豐穀耘四季」。業者／提供

重劃區 台中市 雙橡園

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