美時財報／併購及匯損雙影響 第1季稅後淨利5.67億元、EPS 2.18元

美時（1795）11日公告 2026年3月31 日止第1季財務與營運成果，營收86.44億元，年增83%，創下單季歷史新高。稅後淨利5.67億元，年減60%，每股稅後純益（EPS）2.18元，年減60%。

美時說明，今年首季營收較去年同期成長83%，創下單季歷史新高。其中美國市場營收較去年同期成長156%，達49.26億元，主要受惠於整合 Alvogen 後，美國市場的營收基礎擴大。除血癌藥Lenalidomide及戒癮藥Buprenorphine 外，亦納入美國既有的廣泛產品組合。

美時的B2B業務營收也較去年同期增加408%，達9.77億元。受惠於Nintedanib於全球30個市場上市，以及Enzalutamide於南美及加拿大上市，首次出貨支撐本季的成長；於B2B市場推出175個品項。

亞洲市場營收較去年同期成長5%，達27.41億元，主要受惠於韓國及東南亞市場穩健表現，兩個市場皆較去年同期成長6%。其中，泰國市場成長帶動整體區域表現，其他市場則呈現不同表現；於亞洲市場推出46個品項。

獲利表現方面，美時今年首季毛利率為50.7%，較去年同期減少10.9 個百分點，主要由於美國血癌藥Lenalidomide的貢獻降低；營業利益19.59億元，較去年同期成長14%，本季獲利持續成長；營業利益率為22.7%，較去年同期減少13.6個百分點，主要由於毛利率下降。

美時今年首季稅後淨利5.67億元，相較去年同期14.35億元減少60%，EPS為2.18元，較去年同期5.47元減少60%。淨利及EPS的減少反映了整合Alvogen後較高的財務成本，以及美金升值所產生的匯損。若排除新台幣1.68億元的匯損，調整後淨利及EPS分別為6.98億元（年減51% ）及2.69元（年減51% ）。

美時總經理Petar Vazharov 表示：「2026年美時首季表現強勁，營收較去年成長83%，受惠於Alvogen的合併、主要產品上市推動B2B業務，以及亞洲市場的穩健營運。這些成果展現美時多元化的營運模式，以及推動多項成長動能的執行能力。」

Petar Vazharov補充說明，血癌藥Lenalidomide經歷市場轉換的關鍵期，併購 Alvogen 強化了美時的獲利基礎。隨著美國業務的整合，美時已開始實現整合平台帶來的策略效益，包括透過Alvogen既有的營運平台，直接於美國商業化美時特定產品的機會。同時，我們持續聚焦於擴充產品線，並追求具策略性的併購機會，以支持長期的成長。

美時也說明，第1季持續於研發、業務開發及策略布局取得重要進展。研發方面，LP757（Cabozantinib）已於美國獲受理審查，為美時於美國的首項口服腫瘤505(b)(2)新藥申請；同時，Nintedanib 已於全球30個市場上市。

業務開發方面，美時透過Keytruda（Pembrolizumab）生物相似藥候選藥物FYB206（Pembrolizumab），以及用於治療第27B型小腦萎縮症之孤兒藥候選藥物 SLX-100的相關合作，持續擴充腫瘤與罕見疾病的產品布局。

美時透過收購 Sandoz 菲律賓業務進一步強化東南亞市場布局。交易完成後，將強化美時的商業化平台，以及當地醫院與專科醫療通路的市場覆蓋。美時預期此收購於2026年第2季完成交割。