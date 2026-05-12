保瑞收購 MacroGenics CDMO 業務 挹注集團大分子代工服務一站式能量

保瑞藥業（6472）董事會通過以總交易金額1.225億美元收購自美國生物製藥公司MacroGenics （NASDAQ: MGNX）拆分之CDMO業務，包含位於馬里蘭州洛克維爾市（下稱Rockville廠）的大分子生產廠區及在弗雷德里克（Frederick）的倉儲中心。總對價依慣例可就營運資金進行調整，另設有依未來客戶訂單情況支付的或有推薦金，以500萬美元為上限。保瑞將於交割時與MacroGenics簽署長期CDMO服務合約。

同時，保瑞規劃於交割時將Rockville廠的營運依據集團的專業分工與泰福生技合作，以集團大分子專業分工，加速整合泰福生技聖地牙哥廠、保瑞CDMO業務的馬里蘭州針劑廠及此Rockville廠三位一體的戰略角色，進一步於國際間打響Bora Biologics的聲望；輔以專精於前期開發的泰福台灣竹北廠，此項投資可望大幅提升保瑞集團在全球市場的生物藥委外研發製造格局。

Rockville廠自2022年起投入CDMO業務，配備5座2,000公升及2座500公升之一次性生物反應槽（single-use bioreactors），以及完整的品管與分析實驗室，皆已通過美國FDA與日本PMDA查核。本次交易預計將承接龐大的單株抗體在手訂單，包括Incyte一線抗癌藥Zynyz（retifanlimab）與TerSera乳癌藥物Margenza（margetuximab）等二項已量產單株抗體產品、四項臨床階段品項以及具潛力的國際藥廠合作案，領導Bora Biologics業務邁向成長；該廠現階段營收超過一半來自量產訂單。

保瑞集團董事長盛保熙表示，此項投資對強化集團的生物藥代工平台有關鍵意義，全球生物製劑CDMO以15%的複合年增率高速增長，而全球市場生技公司的內部產能僅能供應市場一半的需求，隨著Bora Biologics的全球產能將來到20,000公升，集團將在未來12-18個月整合內部大分子藥物活性成分（DS, Drug Substance）能量與充填製劑（DP, Drug Substance）網絡。他說：「我們將向全球生技客戶提供單一窗口之全流程服務，更有效率地回應打造美國供應鏈韌性的藥品市場期待；Rockville廠的團隊組成相當堅強，我們相信保瑞集團將受惠此研發與量產能量，為客戶實現更多的關鍵治療方案。」

保瑞董事會授權董事長視市場條件與監理環境，完成後續業務安排。MacroGenics公司申報之2025年全年CDMO營收達5,200萬美元。

保瑞4月自結合併營收為14.84億元，1至4月營收至54.8億元，較去年衰退19.97%。保瑞表示，旗艦專科用藥VIGAFYDE○R營收持續上攻，主力學名藥產品DLS亦逐步復甦，Upsher-Smith在降價雙位數百分比的策略下成功守住市占。今年以來，Upsher-Smith已上市三項學名藥新產品，正以嚴謹的商業策略因應市場競爭。