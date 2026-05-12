高雄大樓房價超過透天！專家：這觀念被高房價擊碎了

馨傳不動產統計內政部資料指出，「高雄人愛透天厝」這個觀念，正被高房價環境打破。

根據內政部資料，2024年以前，高雄市透天厝買賣契約單價均高於大樓，2008年第4季，透天每坪成交價約14.5萬元，大樓每坪成交單價僅約10.5萬元，二者一坪相差約4萬元，透天單價比大樓高出約27%。

但2026年第2季，大樓與透天房價豬羊變色，大樓每坪成交單價來到29.2萬元/坪，超過透天的26.9萬元/坪，大樓單價反而比透天貴2.3萬元。

從2008年至2026年第2季，大樓每坪成交單價上漲176%，反觀透天厝每坪成交單價上漲85%，漲幅明顯落後於大樓。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，在買得起、有選擇的前提下，高雄人確實喜歡透天。不過，這個長久以來的傳統觀念，正被高房價擊碎，房市DNA已然重組。

由於透天厝總價更高，越來越多購屋族買不起透天，轉向買大樓產品，因而推升大樓房價，不僅使得大樓房價漲幅勝過透天，甚至進一步推升大樓單價超越透天。

他表示，透天房價表現弱勢，關鍵在總價普遍過高，消費者因此琵琶別抱購買大樓產品。現在高雄市區新透天供給量極少，價格又高，消費者想買千餘萬透天厝，只能選擇地點較偏、屋齡較老舊，或到舊縣區才有較多選擇。