公司治理評鑑看什麼？信義房屋連12年蟬聯前5% 董事會多元與減碳成關鍵亮點

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

臺灣證券交易所近日公布第12屆公司治理評鑑結果，在全台1,810家受評上市櫃企業中，信義房屋再度刷新紀錄，連續12年穩居上市公司組前5%，成為少數能長期維持頂尖表現的指標企業。綜觀歷屆評鑑數據，能夠在長達12年的評選中始終維持在頂尖行列的上市企業僅存7家，包含台積電、信義房屋、台灣大哥大、裕隆汽車等標竿企業，企業若要長期維持前段班，關鍵已不只是合規，而是能否將治理制度、資訊透明與ESG行動穩定落實於日常營運。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》調查近一年（2025/5/8～2026/5/7）「公司治理評鑑&永續」相關討論，聚焦於「透明度、董事會、多元、轉型、揭露」等熱門字詞，網友分享「ESG是很好的理想」、「當公司治理評鑑轉為ESG評鑑，代表企業評價邏輯正在改變」、「環境面評鑑增修項目還真是不少，甚至廢棄物也是評鑑指標之一」。

公司治理評鑑標準變嚴！永續發展權重躍升至49%

對比第11屆與第12屆評鑑指標，可以發現永續發展已成為資本市場衡量企業體質的核心關鍵。在第11屆評鑑中，推動永續發展構面的權重為35%；然而到了第12屆，該構面權重已大幅調升至49%。

為了因應國際永續趨勢，總評鑑指標也從去年的75項精簡整合至70項。信義房屋指出，評鑑制度中的進階題不斷轉為一般題，代表評鑑標準年年提高，企業必須透過前瞻性佈局，將ESG策略與營運深度結合，才能超前符合指標要求。

董事會多元化 決策層納入永續視角

在董事會的結構與運作上，信義房屋展現了顯著的進度。相較於第11屆評鑑期間（2024年度）所設定的任一性別比例達1/3目標，本屆（2025年度）數據顯示其女性董事比例已進一步增長至42.9%。

為強化決策層對永續議題的監督職能，信義房屋早在2023年便領先制度要求，率先設立董事會功能性委員會「企業倫理暨永續發展委員會」，並由董事長親自擔任主席。此舉將永續發展提昇至經營戰略層級，以企業倫理為根基，落實對客戶、同仁、股東、社會、環境及供應商等六大利害關係人的權益保護。而其獨立董事席次自2013年起即已過半，也就是說企業的決策權不再只是由公司內部人士掌握，而是交由超過半數、不具利害關係的專業外部人士來把關。

減碳責任擴大到供應鏈！信義房屋數位管理助攻2030淨零標竿

在環境治理面，第12屆評鑑展現了更深層的管理要求，今年信義房屋已邁入全面揭露溫室氣體範疇三的階段。

碳管理延伸：

減碳責任已從企業內部延伸至供應商、採購商品及商務旅行等外部環節，並設定2030年達成淨零排放的明確路徑。

數位化管理：

透過導入系統化能源監控與減碳方案，利用數位技術提升全台服務據點的用電效率。

再生能源布局：

藉由購買綠電與再生能源憑證等方式，確保再生能源使用比例超前達標。

公司治理評鑑年年加嚴，也讓企業是否真正落實治理，更容易被外界看見。能在評鑑中維持前段班，靠的不是一次性的制度包裝，而是能否把永續管理、資訊揭露與風險控管放進日常決策。當董事會多元、碳揭露與供應鏈責任不再只是報告書上的名詞，而是有明確目標、能持續追蹤的行動，企業才有機會累積真正的市場信任。治理成績或許看得見分數，但能不能被長期相信，終究仍要交給時間驗證。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年5月8日至2026年5月7日。



資料來源：



大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。



研究方法：



《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『公司治理評鑑&永續』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註)作為本分析依據。

*註 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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