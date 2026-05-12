普利司通解雇事件 學者：台灣中低階傳產難與鄰國競爭

輪胎大廠普利司通大量解雇，東海大學經濟系教授邱達生說，普利司通其實並沒有放棄台灣市場，因為銷售端仍然存在，這次比較像是生產布局的重新調整。輪胎業的中低階產品非常依賴「規模經濟」，但台灣無論工資、地租或整體營運成本，已經很難和中國大陸或東南亞競爭。

中央大學經濟系教授吳大任指出，這幾年台灣傳產經營辛苦，背後其實有多重結構性問題。首先，美國市場原先受到關稅因素影響，不過近期已有改善；亞洲部分最大的問題是兩岸關係不和，台灣難以加入區域貿易組織，台灣廠商等於面臨不公平競爭，出口壓力愈來愈大。至於歐洲市場愈來愈重視碳排放與ＥＳＧ要求，但台灣目前發電結構高度仰賴火力發電，未來碳成本與碳關稅問題，都會影響台灣產品在歐洲競爭力。

邱達生說，近年台灣不少傳產面臨相似情況，工具機、塑化、自行車、鋼鐵等都曾受到中國大陸產能過剩、全球需求疲弱與成本上升影響，部分業者甚至出現「接單有、但不敢接太多」，原因就是利潤被嚴重壓縮。

邱達生說，輪胎、紡織等產業若不往海外布局、降低成本，恐難拿到訂單，尤其近年中國大陸與東南亞在製造成本上具有優勢，使得台灣中低階傳產壓力愈來愈大。產業外移將影響台灣本地工作機會，除了企業本身要提升供應鏈位階，例如往電動車高性能輪胎等高附加價值產品發展外，政府也應提供更多轉型協助，否則許多傳產很容易在全球競爭中被淘汰。