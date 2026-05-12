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轉入科技廠？普利司通資深員工嘆：中年轉行不容易

聯合報／ 記者郭政芬邱馨儀／新竹報導

輪胎大廠台灣普利司通大量解雇，昨早穿著制服的員工神情凝重聚集廠區，搭乘公司遊覽車參加勞資協商。有員工感嘆，上周陸續得知，消息來得很突然，公司提出若當場簽署同意資遣，將額外加發獎金，不少人選擇簽下同意書，「說真的，好像也沒得選」。業內人士說，台灣輪胎業辛苦已經不是一、兩天，面對大陸低價品廝殺，台灣普利司通關廠「只能說悲傷，但不意外」。

普利司通湖口廠位於新竹工業區，昨天大量解雇消息傳出，附近科技廠人員現身廠區周邊，打聽該廠區是否出售或有無收購計畫？現場員工面面相覷、人心惶惶，資深員工說，「我們都是近期才知道，真的很突然」，他與不少同事在此工作十多年，沒想到突然被迫失業

「很多人都是中高齡了，有小孩、家庭要養，這個年紀重新找工作，真的很難。」該員工表示，消息來得太急，讓人措手不及，多數人可能都會接受公司提出的方案。公司昨協商時，提到可引薦到附近科技廠上班，但長年都在傳統產業上班，中年轉行並不容易，對未來一片問號。

另名資深員工說，不少人在湖口廠工作廿年，接到裁員通知時，即使公司提出的方案確實優於法定條件，但第一個想到的不是補償金，而是未來該怎麼辦？公司附近有其他輪胎製造廠，但對於高齡員工而言，轉換跑道代表薪資、年資得重新開始，心理壓力很大。

現場員工多低調閃避媒體採訪，也有人私下擔心，「畢竟都已經簽了，怕公司後來又收回相關條件」。

輪胎業者私下說，大陸低價賣出來的輪胎，認真把售價算一算，甚至還不到原料的價格，真不知道怎麼做的？更何況，大陸輪胎廠現有的產能、產量遠逾大陸市場的需求量，只能說這個產業「超級卷」。普利司通台灣廠關廠可能是關掉規模小的生產工廠，提高生產效率，幾年前，普利司通也關掉中國的全鋼胎工廠。

新竹 大陸 輪胎 失業

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