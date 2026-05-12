營運轉型 普利司通湖口廠解雇551人

輪胎大廠台灣普利司通宣布營運轉型，將結束新竹湖口廠生產作業，解雇廠區五五一名員工。竹縣勞動黨議員羅美文昨說，廠內多為中高齡員工，擔心衝擊生計。普利司通表示，將提供優於法定標準的資遣方案；新竹縣勞工處表示，上周五已接獲大量解雇通報，十日內依規定由勞資雙方自主協商，昨多數員工均同意優離方案。

普利司通是日本知名輪胎品牌，在台公司設立於一九八二年，主要從事輪胎製造與銷售服務。台灣普利司通昨在官網發布訊息，終止在台四十四年的輪胎製造業務，公司將啟動轉型為以銷售與服務為核心的業務公司，未來在台灣銷售的普利司通輪胎以進口產品為主。外傳普利司通後續將把土地、廠房出售給科技廠商，但雙方皆無回應。

普利司通指出，啟動在台的業務轉型，這是集團優化全球營運布局與資源配置的重要一環，並非基於單一市場因素。台灣在集團全球發展布局中具備重要戰略地位，科技實力與人才生態於亞太地區扮演關鍵角色，因此目前沒有其他縮編的規畫；公司將全力提供受影響員工必要支持，包括優於法定標準的資遣方案及職涯轉銜支持。

羅美文昨一早趕赴新竹湖口廠，廠區內外有不少勞工，羅美文被廠區警衛阻擋在外。他說，有員工透露，昨上午公司安排十二輛遊覽車，將員工分送四地點勞資協商。該公司年年獲利，許多被解雇的中高齡勞工措手不及，他擔心勞工在資訊不透明下被要求簽署同意文件，呼籲員工在未獲得基本工作權益保障前，勿輕易簽署任何文件，若有疑問可向勞工處陳情。

新竹縣勞工處長湯紹堂表示，昨天勞資協商後，多數員工都同意優離方案，該公司在裁員前六十天通報縣府，預計首波裁員在七月上旬展開，總計分三梯次進行，分別是五月、八月及十二月，第一波以輪胎生產線員工及部份辦公室人員；後續勞工契約終止後，縣府與竹北就業服務中心將協助就業媒合，其他公司若招募人力，將引薦相關資訊。

新竹縣勞工處指出，該公司表示解雇條件將優於法律規定，員工希望提高解雇條件，後續若員工不接受，可由工會申請協商，公部門將介入。

勞動部要求地方政府依法審核大量解雇計畫，呼籲公司方必須展現最大誠意實質協商，盡可能接受工會所提訴求。