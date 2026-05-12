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健亞、易威換股案 強生撤回緊急處置聲請
健亞今天晚間公告，下午接獲股東強生撤回健亞與易威生醫股份轉換案提出的緊急處置聲請，但強生提出的假處分，目前仍在法院審理中。
強生製藥日前聲請禁止健亞執行或進行今年4月22日股東會通過擬與易威生醫轉換案暨健亞終止上櫃案，強生下午撤回緊急處置聲請。
健亞今年4月22日召開股東會，會中聚焦與易威生醫股份轉換案，最終以過半數通過；不過健亞於4月30日收到智慧財產及商業法院通知，強生製藥請求禁止健亞於本案訴訟確定前，執行或進行與易威生醫股份轉換案。
健亞表示，強生除了提出假處分聲請外，也同步向法院陳請緊急處置，希望在法院正式裁定前，先行禁止公司推進相關程序。不過，健亞今天下午已收到強生撤回前述緊急處置聲請。
健亞表示，公司已委請律師依法律程序處理後續事宜，並進行相關因應措施。
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