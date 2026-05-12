健亞、易威換股案 強生撤回緊急處置聲請

輪胎大廠普利司通湖口廠大規模資遣消息引發關注。今天一早，大批穿著普利司通制服的員工神情凝重地聚集在廠區外，隨後搭乘公司安排的遊覽車前往參與勞資協商。有員工接受本報訪問透露，消息來得突然，「我們都是近期才知道，真的很突然」，公司提出若當天簽字同意資遣，將額外加發獎金，不少人最後選擇簽署同意書，他沉默片刻後直言：「說真的，好像也沒得選。」

2026-05-11 15:54