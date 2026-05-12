承億創辦人戴俊郎猝逝

承億文旅集團創辦人暨承億建設董事長戴俊郎，9日因多發性腦溢血不治猝逝，享年54歲。戴俊郎從建商跨界，打造旅館連鎖集團，原規劃今年第3季申請上櫃，昨（11）日突然傳出離世消息，震驚業界。

承億昨發布聲明，表示集團營運一切正常，相關業務與服務均穩定運作，不受影響。

戴俊郎23歲創業，從「小到住家廁所馬桶工程都接」的小工程公司起家，卻在12年前創立承億文旅，快速建立國內最大文創設計旅店集團，「做別人不敢做、也想不到的」是他的成功秘訣。

戴俊郎老家在嘉義靠海的東石鄉，他排行第三。由於頗有繪畫天分，且寫的一手好書法，求學時經常參加比賽獲獎，嘉義高工建築科畢業，18歲就進入建築工地工作。

23歲那年，戴俊郎和朋友集資100萬元成立「承億」工程公司，主要承包小型土木工程，創業初期「來者不拒」，小到連住家的廁所馬桶或廚房工程都接。後來成立承億開發建設，正式進入房地產市場。

戴俊郎2011年創立承億文旅，跨足旅館業，旗下有承億文旅、承億青旅雙品牌，在全台設有10餘家旅館規模。

承億文旅以「打造每座城市文化縮影」而聞名，從第一間嘉義商旅開始，陸續設立淡水吹風、台中鳥日子、桃城茶樣子、花蓮山知道、墾丁雅客小半島、潭日月及高雄承億酒店。其中，集團投資10億元在高雄亞洲新灣區打造的承億酒店，標榜亞洲唯一「圖書館五星級酒店」。酒店就在中信金控旗下台灣人壽投資的高雄市總圖BOT案，擁有全台唯一50公尺高空透明無邊際泳池，可自24樓欣賞高雄市景及西子灣落日。