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台灣機械受惠AI、半導體產業持續暢旺 出口連15個月正成長

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台灣機械受惠AI、半導體產業持續暢旺，出口連15個月正成長。本報資料照片
台灣機械受惠AI、半導體產業持續暢旺，出口連15個月正成長。本報資料照片

台灣機械公會理事長莊大立11日表示，台灣機械4月出口較去年同期成長16.9%，已連續15個月正成長，儘管美伊戰事於2月底爆發，雖有航運受阻、能源成本上漲現象，但4月出口並未受明顯影響，顯示機械產業出口穩定增長中。

莊大立指出，AI、半導體需求持續暢旺，帶動電子設備與檢量測設備出口訂單表現亮眼，其中電子設備4月出口持續大幅成長，累計前四月出口金額已達21.3億美元，年增39.9%。

不過，工具機產品目前訂單仍較疲弱，4月出口金額1.5億美元，較去年同期下滑15.1%，累計前四月出口金額下滑3.4%，是台灣機械主要出口產品中，仍呈現衰退的產業。

根據海關統計，4月機械出口值28.32億美元、年增16.9%，以新台幣計901.95億元、年增13.2%；累計前四月機械出口值111.08億美元、年增18%，以新台幣計約3,515.55億元、年增13.7%。

今年前四月機械出口值前三大產品，分別為電子設備21.31億美元、占比19.2%，較去年同期成長39.9%；檢量測設備18.74億美元、占比16.9%，較去年同期成長10.5%；動力傳動件6.57億美元、占比5.9%，較去年同期成長10.4%。

前四月機械出口國前三大，依序為美國29.23億美元、占比26.3%；中國大陸22.76億美元、占比20.5%；新加坡8.44億美元、占比7.6%。

機械公會指出，新台幣匯率仍不利台灣機械出口的競爭，觀察自2021年起至2026年5月8日的匯率變化，新台幣匯率僅貶值10.5%，日幣貶幅卻高達52.2%，兩者相差近42%；另外，韓國累計貶幅也達34.2%，匯率差仍持續影響台灣機械產品出口競爭力。

莊大立坦言，台灣在半導體與AI伺服器的強勁需求帶動下，電子設備與檢量測設備成長迅速，也連帶推升台灣機械產業的成長。

但受中東戰事影響，全球經濟發展充滿不確定性。莊大立提醒，台灣機械以出口為導向，機械製造業者其產品類別分布廣泛，許多業者仍受新台幣匯率與中東戰事影響，業者仍須謹慎因應與不斷提升其自身國際競爭力。

能源

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