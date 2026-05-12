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創業之星選秀 快來報名／日月光整合資源 培育新秀

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
日月光投控長期深耕半導體封測本業，並將觸角延伸至新創扶植與永續創新。聯合報系資料照
日月光投控長期深耕半導體封測本業，並將觸角延伸至新創扶植與永續創新。聯合報系資料照

日月光投控（3711）長期深耕半導體封測本業，並將觸角延伸至新創扶植與永續創新，透過資源整合與平台建構，積極培育下一世代產業新秀。

經濟日報於2017年起舉辦「創業之星選秀大賽」，為創業者與投資者之間搭起平台，今年賽事由經濟日報主辦，合作單位為台大創創中心、鴻海科技集團，協辦單位為中華開發資本、彰化銀行、國泰金控、日月光集團、臺灣企銀、宏匯集團、台新銀行、t.Hub內科創新育成基地。

隨著全球產業加速邁向淨零轉型與數位化浪潮，日月光集團不僅本業持續擴大技術優勢，也透過參與「創業之星選秀大賽」，攜手各界推動創新生態系發展，為台灣新創注入更多成長動能。

日月光投控表示，集團長期協助新創，不僅協辦「創業之星選秀大賽」，也透過日月光投控與日月光環保永續基金會深化永續教育向下扎根。今年擴大舉辦「日月光青少年永續創新競賽」，並與師大附中、台南一中、高雄中學等指標高中合作，串聯全台校園能量，鼓勵青年以創意回應地球危機，提出具體「行動解方」。

日月光環保永續基金會執行長汪渡村表示，我們希望引導年輕學子發現台灣當前永續發展的重大議題，並思索、提出適當的解方，而企業在推動ESG的同時，需從教育端培養具備永續思維的人才，讓創新能量持續累積並擴散至社會各個角落。

與一般競賽不同，「日月光青少年永續創新競賽」強調「決賽只是起點」，針對入選團隊，主辦單位規劃為期五天的營隊培訓，導入專家、學界教授與產業顧問的密集輔導，協助團隊進行提案可行性評估與優化，補足青少年在資源與實務經驗上的不足，讓創意得以落地實踐。

日月光環基會指出，今年競賽持續邀請全台高中職學生，以創新思維回應氣候變遷、資源循環與生物多樣性等關鍵議題。在既有「陪跑式」輔導機制基礎上，進一步強化產學資源對接與實作支持，期望將優秀提案推向場域驗證與市場應用，縮短創意與產業之間的距離。

本屆賽事即日起至5月15日（五）23：59截止報名，一律採線上報名，報名資訊細節請掃描QR Code，或上活動官網：https://money.udn.com/ACT/innovation/index.html

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