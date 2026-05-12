AI 需求當道 航空貨運超旺 華航、星宇、虎航4月營收高飛

航空貨運超旺，華航（2610）昨（11）日公布的4月營收為208.54億元，再創歷史新高紀錄，年增16.49%；星宇航空（2646）4月總營收46.8億元，年增率30%；台灣虎航（6757）4月自結單月營收16.5億元，較2025年同期年增約27%，創歷年同期新高。

AI需求當道，相關空運需求強旺，促使全球航空貨運市場急速飛入新航道，推升整體營運；另外，油價高漲導致航空成本墊高，無論客運、貨運的航空燃油附加費將反映在營收上，也推升單月營收向上。

長榮航空（2618）上周率先公布的4月合併營收數字就傳出好消息，營收達219.69億元，年增率為18.89%，率先寫歷史新高紀錄。

此外，華航集團4月客運收入116.48億元，較去年同期成長9.58%，為歷年同期最高；貨運收入73.25億元，較去年成長27.13%。累計前四月合併營收達824.85億元，亦創下客運營收及合併營收歷年同期新高，展望客運5月，東北亞旅運需求依舊穩定攀升。

業內指出，航空貨運5月的營收表現至為關鍵，受惠AI、半導體等相關產品穩定供貨， 4月貨運收入除較去年同期增長，更較前一月增加16%，5月繼續看俏。

另外，油價持續震盪，華航密切關注國際市況，持續滾動式檢視燃油附加費與整體運價，彈性調整航班與艙位配置，盡力爭攬高價包艙及包機業務，控管收入及成本，以維持合理獲利。

星宇航空4月客運營收37.01億元，年增28%；貨運方面，4月貨運營收為5.2億元，月增20%、年增38%。

受惠於全球AI浪潮及雲端基礎設施需求持續強勁，相關電子產品及高價值貨品出口動能暢旺；整體而言，市場需求維持高位，運價亦保持在相對高檔區間，支撐貨運營收穩定增長。

機隊方面，星宇航空第七架A330-900已於4月中交付抵台，預計5月中將再引進第八架A330-900，持續擴增廣體機隊規模，並將運能投入熱門航線以滿足旅客需求。星宇航空於6月至7月期間積極擴展航網與班次，全面提升運能以迎接暑期旅遊旺季。

台灣虎航4月營收創歷年同期新高，主因受清明連假、賞櫻旺季帶動班次數增加15%，整體平均載客率近九成；累計前四個月累計班次數較去年同期增加15%，累計平均載客率達91%以上的高水準，營收創史上新高。