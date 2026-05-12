新產業生態...全貨機支援

華航（2610）、台灣虎航（6757）公布第1季繳出亮麗成績單之後；星宇航空（2646）將於5月12日公布，長榮航空（2618）將於5月13日接棒揭露。除了獲利表現外，航空貨運市場價量齊揚變動，市場相當關注。

華航第1季財報創佳績，單季營收締新猷，稅後純益年增率達25%，及每股純益（EPS）0.85元，同步寫下單季次高。台灣虎航寫下新高記錄，稅後純益13.35億，年增41.6%、EPS 2.91元。

航空貨運產業全新革命，不僅裝載難度高，也難以使用客機腹艙運送，幾乎全面仰賴全貨機支援，航空貨運市場生態已被全面改寫。貨機載貨能力已成為航空業在面臨高油價趨勢下，改變獲利結構的最重要的關鍵。

AI需求當道，已成為推動全球科技產業與經濟發展的核心引擎，這種影響力正從單純的技術研發邁向實際產業應用，全球航空貨運市場正在急速的改變當中。航空雙雄的航空貨運，成為今年獲利表現的主要動能。

華航目前擁有18架全貨機，長榮航空則有九架，全力承接這波AI貨運需求，兩家業者成為AI需求攀升的直接受惠概念股；可惜航空雙雄在油價高漲不確定因素干擾下，獲利空間受到壓抑，讓航空物流業者的受惠程度更加凸顯；航空貨運主要反應市場供需，燃油附加費用可以直接反應在成本上，所以航空貨運好，成為航空業力抗高油價的利器。

據4月營收分析，華航、長榮航4月貨運需求明顯回升，台、港、陸及越南等亞洲主要市場出貨穩定增長。