普利司通關台灣廠 砍551人…員工將分三批資遣

國際輪胎品牌普利司通（Bridgestone）台灣分公司昨（11）日宣布，因應全球營運策略調整及長期市場發展需求，即日起停止新竹湖口廠生產作業，關廠將影響551名員工。調整及長期市場發展需求，即日起停止新竹湖口廠生產作業，關廠將影響551名員工。

台灣普利司通昨宣布停止在台唯一的生產基地新竹湖口工廠，代表其終止在台經營44年的輪胎製造業務，轉型為僅以銷售與服務為核心的公司，未來在台灣銷售的普利司通輪胎將以進口產品為主。

未來，普利司通將持續深耕台灣市場，轉型為以銷售與服務為核心的營運方向。同時，亦將持續強化在地通路布局，並導入更完整的產品組合，打造具前瞻性的營運模式，以回應全球產業持續轉型趨勢。

此外，業內傳出，台灣普利司通湖口廠在關廠後，後續將把土地、廠房出售給某科技廠，唯該廠方及被傳言的買方對此均沒有回應。

據悉，普利司通湖口廠昨天約有551名員工一大早就在廠外搭乘公司安排的遊覽車前往參與勞資協商，廠區大門口並張貼告示，請參加說明會後的員工直接回家，勿進入廠區。

新竹縣政府勞工處昨天證實表示，縣府上周已接獲台灣普利司通公司提出大量解僱勞工的報備。

據了解，台灣普利司通因應結束湖口廠生產線的決策，將於今年分三批資遣，分別是5月、8月及12月。第一波以輪胎生產線員工及部份辦公室人員。

其中，台灣普利司通工會是在5月6日被公司告知將關廠；部份人員是上周五（5月8日）才被告知。

昨天被通知資遣的員工表示，普利司通告知薪資會付到今年7月11日。看似符合法規給予預告期兩個月的工資，但員工們深覺未受到該有尊重，滿腹委屈。

另外，對於台灣普利司通報備大量解僱勞工，勞動部昨表示，企業應落實社會責任，虧損關廠時更應負起照顧員工的責任。

勞動部說，公司方在向工會說明後，已向地方政府提報大量解僱計畫書，將要求地方政府依法審核大量解僱計畫，另經了解，工會代表將提出優退方案，工會提出的訴求。

最後，勞動部強調將與新竹縣政府共同強力監督公司，依據大解法妥為協商，履行各項法定義務，勞動部並將盡力就受影響員工在就業、職訓資源及請領失業給付積極協助。

輪胎相關人士判斷，普利司通台灣廠關廠這可能是普利司通的新政策，把規模小的生產工廠關掉，把產能集團提高生產效率，也是業界面臨產業競爭的趨勢。因為幾年前，普利司通也把中國的全鋼胎工廠關掉。