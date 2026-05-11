八方雲集營收／4月7.6億元 年增7.91% 歷年同期新高

八方雲集（2753）4月合併營收7.6億元，月減6.24%，年增7.91%，創歷年同期新高紀錄；累計前四個月合併營收30.2億元，年增率4.9%寫下新高紀錄；隨著美國第15家門市矽谷核心聖荷西順利開幕，未來海外布局會持續發酵。

八方雲集表示，4月單月營收較3月略減，屬餐飲業可預期的季節性規律變化，3月為完整31天且全月無任何國定假日，而4月則受到春節連續假期影響，先天基期便高於4月，連續假期對於消費者移動與消費型態都會有所改變，八方雲集不同於以節慶聚餐為主的計畫型餐飲，鍋貼、水餃、飯麵等日常民生主食，尤其在商業區、學區及辦公周邊門市會有特別明顯的消費轉變。

分析歷年4月營收表現來看，八方雲集集團仍以7.91%年增率創下歷史新高，顯示兩大主力品牌持續展店所形成的規模經濟效益，已構成穩健抵禦淡季和假期壓力的結構性支撐，集團基本盤相當穩固，以台灣雙品牌門店數來看，2026年4月八方雲集已達1,043家，比去年同期增加了21家門市，梁社漢品牌達254家，比去年同期也成長了21家，甚至美國今年4月已經達到14家的規模，不論台灣和美國都有明顯的展店優勢。

觀察八方雲集美國展店布局，加州第15家門市於北加州聖荷西（San Jose）完成開設，於5月4日進行試營運，同時也會在5月完成正式開幕作業，這次設點於北加的聖荷西，主要看好該城市為加州第三大城、矽谷的核心都市，亞裔及華人人口比例偏高，在飲食文化上對台式鍋貼、水餃及飯麵具有高度親切感與接受度，試營運期間的市場反應理想，為集團美國展店版圖再添重要據點，也為慶祝美國第15家門市開幕里程碑，八方雲集與梁社漢排骨雙品牌近期同步推出「美國USDA CHOICE帶骨牛小排」299元歡慶促銷價的活動，這一波高單價美國牛小排新品在話題熱度與社群口碑上成功博得消費者關注。

展望第二季後半，八方雲集表示，五一連假結束後消費人流將回歸正常外食節奏，日常正餐需求回穩可期，端午節前後傳統祭祀與家庭聚食習俗，可能使部分外食需求暫時移轉，集團將靈活調整各門市備貨與營運策略因應。

台灣市場方面的展店計畫仍持續展開，惟對於營運效益不佳之門市，汰弱留強政策會持續優化執行，藉此穩固集團整體餐飲品質與獲利體質；美國市場方面，繼聖荷西第15家門市將順利開幕後，加州第16家門市也已進入籌備作業，整體美國展店計畫審慎樂觀，海外規模化布局將持續挹注集團中長期成長動能。

此外，「八方點」線上點餐系統目前導入率已達全台門市76%，以「八方點免排隊，手機先點，取餐快點！」作為服務核心訴求，有效提升各門市坪效與顧客用餐體驗，搭配自助點餐機的全面推展，預期服務能量與速度將會提升改善，進一步為消費者及投資股東們創造長期有利之價值。