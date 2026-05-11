上銀集團家庭日活動 5,900多名員工及眷屬共襄盛舉

上銀集團（2049）年度盛事-「HIWIN GROUP 2026家庭日活動」，在逢甲大學盛大舉行。上銀集團鼓勵員工帶家人一起同樂，今年共有約5,900多人參與活動，包含員工2,600多人及眷屬3,200多人，一同歡度溫馨的母親節，而今年參與人數也較2025年成長約18%。

上銀董事長卓文恒致詞時表示，今年1至4月景氣回溫，業績還不錯，員工分紅基數最高的有到300%；感謝上銀、大銀與邁萃斯同仁們的努力，接下來訂單能見度到第3季，希望回到工作崗位時，要持續努力完成訂單，以期在年終時有更大幅的調薪。

今年上銀集團家庭日特別規劃「智慧科技互動區」與「多元ESG永續主題活動」主軸，打造一場結合科技、永續與家庭情感的歡樂盛會。活動共設置五大主題區，包括：趣味競賽區、義賣園遊會區、闖關活動體驗區、表演及手作體驗區、生物多樣性與樂活健康講座區。

這是上銀科技自舉辦運動會與家庭日以來，最具歷史意義與傳統象徵的經典活動。雖然競賽以趣味為出發點，現場氣氛卻絲毫不馬虎，為了爭取部門榮譽與競賽獎金，各部門皆卯足全力、創意盡出，場上你來我往、精采萬分。

競賽不僅考驗參賽者的體能與反應力，更講求策略思考與團隊默契，場邊啦啦隊熱情應援，歡呼聲此起彼落，成為全場目光最為聚焦的活動亮點。

今年活動集結了愛心、創意與實際行動，展現企業關懷社會與環境的溫暖力量。特別邀請彰化縣小嶺頂愛啟兒關懷協會、肯納自閉症基金會、唐氏症基金會，以及雲林縣聽語障福利協進會、慈心有機農業發展基金會、好妙天然精油咖啡農場、木玫瑰半原始森林農場、小棲蘭森林農場、蜂神森林養蜂場、續緣自然農場、培根自然農場、掌櫃果園等單位，提供有機農產品、天然加工品與環境友善商品，讓參與者在輕鬆逛市集的過程中，加深對永續理念的認識，並以消費行動實際支持弱勢團體、綠色產業及地方創生。

另以寓教於樂的方式，帶領上銀家族夥伴及眷屬深入認識ESG、淨零減碳與愛護地球等永續議題，提升環境保護意識，並號召大家一同以實際行動響應綠色生活，持續關注並支持各項環境永續倡議。

本區共設置七大主題關卡，包括： 友善耕作小達人、昆蟲是好朋友、林下作物找一找、當季蔬果轉轉盤、綠保標章我知道、HIWIN下肢復健肌體驗、智慧科技互動機器人體驗。

上銀總經理蔡惠卿提醒大家，在發揮創意的同時，應對進退要注意禮貌，比如進場時要跟評審打招呼鞠躬，開場要更有力量一點，結束時也要謝謝評審，開頭與結尾都要做道地，讓評審知道你很尊重他們。

蔡惠卿說，5月是感恩的季節，家庭日創造大家在一起的平台，小朋友也在安全的環境中學習成長，大家一起工作創造生命的價值。母親代表生命的源頭，要思考飲水思源，只要是家中的長輩都可以表達感謝，現場並帶領大聲高喊三遍「我愛妳」，將活動氣氛帶到最高點，為整個家庭日活動劃下溫馨完美句點。

上銀家庭日以寓教於樂方式，帶領家族夥伴深入認識ESG、淨零減碳等永續議題。上銀提供