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台玻首季轉盈 啟動接班
台玻（1802）昨（11）日董事會不僅通過首季財報，且公告台玻總裁林伯實之子暨特助林佳翰接任台豐投資法人代表，取代原代表人、林伯實夫人徐莉玲，宣告啟動第三代接班。
台玻首季營收102.44億元、年增6.13%，稅後純益5.93億元，較去年同期轉虧為盈，每股純益0.2元，連三季獲利，顯示在AI高需求拉動，台玻營運正全速前進中。
台玻今年3月公告集團重要高階幹部暨台玻第三代職務晉升，包括董事長林伯豐長子林嘉宏升任台玻執行長，次子林嘉佑新任台玻營運長，林伯豐四弟林伯淳之子林嘉明為台玻財務長，而林伯實之子林佳翰昨天也正式躍上檯面。
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