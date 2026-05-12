台玻首季轉盈 啟動接班

台電新任總經理郭天合昨（11）日上任，他在交接典禮致詞時表示，有三大關鍵任務，包含穩定供電、強韌電網、數位轉型；談及核電，他表示，台電對於有助淨零發展的選項都持開放態度，對核能將秉持「核安第一、核廢處理、社會共識」三原則。

2026-05-12 01:53