台電總座 郭天合上任 對有助淨零發展選項持開放態度

台電新任總經理郭天合昨（11）日上任，他在交接典禮致詞時表示，有三大關鍵任務，包含穩定供電、強韌電網、數位轉型；談及核電，他表示，台電對於有助淨零發展的選項都持開放態度，對核能將秉持「核安第一、核廢處理、社會共識」三原則。

台電昨日舉行總經理交接典禮，原總座王耀庭卸任，並由前副總郭天合回鍋接棒。經濟部常務次長賴建信昨日出席監交時表示，新、舊任總經理都是成大畢業，學長交棒學弟是「天作之合」。

郭天合表示，台電剛走過80周年，賴清德總統於慶祝大會中強調「能源安全就是國家安全，電力就是國力」，並期許台電積極推動二次能源轉型及強化電網韌性，未來將依循賴總統期許與台電董事長曾文生指示，攜手同仁推動三項關鍵工作。

首先，穩定供電仍是核心中的核心。台電作為國營企業，必須提供社會與產業穩定電力，未來十年預計新增13部機組，並持續精進穩定運轉能力，透過滾動檢討強化供電風險管控。

第二是持續強化電網韌性，將朝分散、強固與防衛三大方向推動，包括增加變電與輸配送節點、強化區域供電能力、落實配電饋線自動化，以及提升關鍵基礎設施防護能力。

第三則是推動數位轉型。郭天合表示，台電將透過即時監測、預測維護，以及AI輔助調度等技術，提升電網運轉效率與供電品質。面對AI時代新需求，台電也將持續發展多元電源與前瞻減碳技術，對任何有助穩定供電與減碳的方案，都將以專業角度審慎評估。

曾文生表示，未來大型AI算力中心、高科技產業擴張，將帶來更高用電需求，台電除持續推動電網強韌化，也必須與大型用戶建立更緊密合作關係。未來電網不只是台電單方面供電，而是供電端與用電端共同協作，須建立更完整協調機制，供需兩端更緊密合作，共同維持電網穩定。