台灣超高齡社會雙重挑戰 倡議障礙者走向社區自立生活

根據統計，全台超過125萬名身心障礙者中，第1類神經系統構造及精神、心智功能障礙者約占31.2%，人數逾40萬人，其中65歲以上者更超過半數。面對障礙者高齡化趨勢，社福界認為，除了持續依賴住宿型機構外，政府也應建立更多元、完善的社區支持系統，讓障礙者能在熟悉的社區中生活、自立並參與社會。

台灣邁入超高齡社會，一般家庭面臨長照與老老照顧壓力外，身心障礙者的高齡化問題也逐漸浮現。以中度智能障礙的芷英為例，10歲時因家庭變故離開原生家庭，進入住宿型機構生活。長期機構化生活讓她習慣等待指令，缺乏自主決定機會。

直到2021年，在瑪利亞社會福利基金會的支持下，芷英搬進社區居住，開始學習搭公車、煮飯、購物與工作，也逐漸學會決定自己的生活方式。如今在專業支持者與住友陪伴下，27歲的她已慢慢建立自信，每天騎著腳踏車穿梭巷弄，重新感受到人際互動與情感連結。只是，對多數人而言，這是再平凡不過的日常，但對芷英來說，這條「回家路」卻走了17年。

然而，芷英的故事，至今仍不是多數障礙者的日常。截至去年底，全台社區居住服務僅205家，只能支持872位身心障礙者走入社區、展開自立生活。對此，「台灣社區居住與獨立生活聯盟」攜手瑪利亞社會福利基金會，舉辦紀錄片交流活動，邀請日本創思苑來台分享社區生活支持經驗。

紀錄片《展翅高飛》，由障礙者組成的Pansy Media團隊製作，從採訪、配音到剪輯，皆在支持下由心智障礙者共同完成。片中，由同為障礙者的山田浩擔任採訪者，深入探問：「機構存在的必要性是什麼？障礙者是否還能擁有其他生活選擇？」

活動現場也同步放映瑪利亞社會福利基金會紀錄片《回家路上》，呈現台灣障礙者在社區中的真實生活轉變。首場活動吸引超過百位社福工作者、家屬及政府代表參與；台中、高雄場次亦全數額滿，累計超過300人參與。大家都期待能從日本經驗中，看見台灣未來更多元、更具支持性的可能。

紀錄片《回家路上》記錄了芷英與另外四位心智障礙者的社區生活故事：阿珠在重新連結親情記憶的過程中，學會關心母親，也開始照顧住友；小祖在戀愛中，慢慢學習規劃自己的人生。

不識字的阿華，透過圖像與代號記帳，也利用手機提醒自己搭車、上班與回報工作；偏癱的盈盈則努力參與家事與日常生活，在「需要協助」與「不想過度依賴」之間，練習找到屬於自己的平衡。

曾於2020年親自走訪瑪利亞的社區居住家園、與住民溫馨互動的衛福部社會及家庭署副署長尤詒君表示，隨著《CRPD》第三次國家報告審查即將展開，台灣身心障礙政策已明確定調朝『社區生活』邁進。

尤詒君也提到，過去曾身為第一線工作者，深知機構服務需從「便利管理0轉型為「尊重自主」；未來我們將透過社家署的新指引與評鑑機制，強化障礙者的權益保障。同時，政府正積極推動「從機構走向社區」的過渡方案，建立完善支持系統，確保每身障朋友都能在熟悉的社區中，有尊嚴地實踐自立生活。

台北市政府社會局長姚淑文亦指出，地方政府近年持續推動社區式服務，期望逐步擴大支持網絡，讓更多障礙者能在熟悉的社區中生活，而非只能在家庭與機構之間做選擇。

衛福部社家署副署長尤詒君(左2)等人呼籲要讓每位障礙者，都有機會選擇自己想要的生活。瑪利亞基金會提供