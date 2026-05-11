快訊

墾丁大街鬥毆後飛車追逐...賓士酒駕自撞副座好友送命 法院判決出爐

川習會前夕…美跨黨派參議員致函川普 籲批准140億美元對台軍售

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣超高齡社會雙重挑戰 倡議障礙者走向社區自立生活

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
瑪利亞社會福利基金會透過紀錄片《回家路上》，呈現障礙者在社區的真實生活轉變。瑪利亞基金會提供
瑪利亞社會福利基金會透過紀錄片《回家路上》，呈現障礙者在社區的真實生活轉變。瑪利亞基金會提供

根據統計，全台超過125萬名身心障礙者中，第1類神經系統構造及精神、心智功能障礙者約占31.2%，人數逾40萬人，其中65歲以上者更超過半數。面對障礙者高齡化趨勢，社福界認為，除了持續依賴住宿型機構外，政府也應建立更多元、完善的社區支持系統，讓障礙者能在熟悉的社區中生活、自立並參與社會。

台灣邁入超高齡社會，一般家庭面臨長照與老老照顧壓力外，身心障礙者的高齡化問題也逐漸浮現。以中度智能障礙的芷英為例，10歲時因家庭變故離開原生家庭，進入住宿型機構生活。長期機構化生活讓她習慣等待指令，缺乏自主決定機會。

直到2021年，在瑪利亞社會福利基金會的支持下，芷英搬進社區居住，開始學習搭公車、煮飯、購物與工作，也逐漸學會決定自己的生活方式。如今在專業支持者與住友陪伴下，27歲的她已慢慢建立自信，每天騎著腳踏車穿梭巷弄，重新感受到人際互動與情感連結。只是，對多數人而言，這是再平凡不過的日常，但對芷英來說，這條「回家路」卻走了17年。

然而，芷英的故事，至今仍不是多數障礙者的日常。截至去年底，全台社區居住服務僅205家，只能支持872位身心障礙者走入社區、展開自立生活。對此，「台灣社區居住與獨立生活聯盟」攜手瑪利亞社會福利基金會，舉辦紀錄片交流活動，邀請日本創思苑來台分享社區生活支持經驗。

紀錄片《展翅高飛》，由障礙者組成的Pansy Media團隊製作，從採訪、配音到剪輯，皆在支持下由心智障礙者共同完成。片中，由同為障礙者的山田浩擔任採訪者，深入探問：「機構存在的必要性是什麼？障礙者是否還能擁有其他生活選擇？」

活動現場也同步放映瑪利亞社會福利基金會紀錄片《回家路上》，呈現台灣障礙者在社區中的真實生活轉變。首場活動吸引超過百位社福工作者、家屬及政府代表參與；台中、高雄場次亦全數額滿，累計超過300人參與。大家都期待能從日本經驗中，看見台灣未來更多元、更具支持性的可能。

紀錄片《回家路上》記錄了芷英與另外四位心智障礙者的社區生活故事：阿珠在重新連結親情記憶的過程中，學會關心母親，也開始照顧住友；小祖在戀愛中，慢慢學習規劃自己的人生。

不識字的阿華，透過圖像與代號記帳，也利用手機提醒自己搭車、上班與回報工作；偏癱的盈盈則努力參與家事與日常生活，在「需要協助」與「不想過度依賴」之間，練習找到屬於自己的平衡。

曾於2020年親自走訪瑪利亞的社區居住家園、與住民溫馨互動的衛福部社會及家庭署副署長尤詒君表示，隨著《CRPD》第三次國家報告審查即將展開，台灣身心障礙政策已明確定調朝『社區生活』邁進。

尤詒君也提到，過去曾身為第一線工作者，深知機構服務需從「便利管理0轉型為「尊重自主」；未來我們將透過社家署的新指引與評鑑機制，強化障礙者的權益保障。同時，政府正積極推動「從機構走向社區」的過渡方案，建立完善支持系統，確保每身障朋友都能在熟悉的社區中，有尊嚴地實踐自立生活。

台北市政府社會局長姚淑文亦指出，地方政府近年持續推動社區式服務，期望逐步擴大支持網絡，讓更多障礙者能在熟悉的社區中生活，而非只能在家庭與機構之間做選擇。

衛福部社家署副署長尤詒君(左2)等人呼籲要讓每位障礙者，都有機會選擇自己想要的生活。瑪利亞基金會提供
衛福部社家署副署長尤詒君(左2)等人呼籲要讓每位障礙者，都有機會選擇自己想要的生活。瑪利亞基金會提供

瑪利亞青年芷英繪製碗襪禮盒，成為「社區居住培力計劃」與樂陶陶聯名的愛心捐款禮。瑪利亞基金會提供
瑪利亞青年芷英繪製碗襪禮盒，成為「社區居住培力計劃」與樂陶陶聯名的愛心捐款禮。瑪利亞基金會提供

延伸閱讀

瑪利亞推心智障礙者社區生活紀錄片 盼支持走入社會

失智海嘯來襲 團體家屋淪制度孤兒 立委齊轟籲納入給支付補破網

立委籲失智症團體家屋 納入長照給支付制度

啟動AI陪伴失智照護新模式！全台數位服務導入苑裡西平社區試點

相關新聞

獨／普利司通湖口廠大裁員 資深員工嘆「有家庭要養、好像也沒得選」

輪胎大廠普利司通湖口廠大規模資遣消息引發關注。今天一早，大批穿著普利司通制服的員工神情凝重地聚集在廠區外，隨後搭乘公司安排的遊覽車前往參與勞資協商。有員工接受本報訪問透露，消息來得突然，「我們都是近期才知道，真的很突然」，公司提出若當天簽字同意資遣，將額外加發獎金，不少人最後選擇簽署同意書，他沉默片刻後直言：「說真的，好像也沒得選。」

全民棄房、瘋股 李同榮：政府想像不到兩種結果來了

近兩年來，銀行體系在央行嚴控不動產貸款集中度政策下，持續收緊購屋房貸與建商融資，換屋市場遭到壓抑，但另一方面，銀行卻積極推動「理財型房貸」與各類信用貸款，變相鼓勵民眾「貸房理財、貸房入股」。

八方雲集營收／4月7.6億元 年增7.91% 歷年同期新高

八方雲集（2753）4月合併營收7.6億元，月減6.24%，年增7.91%，創歷年同期新高紀錄；累計前四個月合併營收30.2億元，年增率4.9%寫下新高紀錄；隨著美國第15家門市矽谷核心聖荷西順利開幕，未來海外布局會持續發酵。

上銀集團家庭日活動 5,900多名員工及眷屬共襄盛舉

上銀集團（2049）年度盛事-「HIWIN GROUP 2026家庭日活動」，在逢甲大學盛大舉行。上銀集團鼓勵員工帶家人一起同樂，今年共有約5,900多人參與活動，包含員工2,600多人及眷屬3,200多人，一同歡度溫馨的母親節，而今年參與人數也較2025年成長約18%。

台玻第三代接班 總裁林伯實之子林佳翰躍台豐投資法人代表人

台玻（1802）11日董事會通過首季財報，且同時公告台玻總裁林伯實之子暨特助林佳翰，正式接下台豐投資法人代表人之位，原代表人、林伯實夫人徐莉玲退居幕後，正式宣告第三代接班人。

台中「89帝王蟹」原址近10億售出 台灣大道新地標開工

位於台中市西區台灣大道二段、鄰近草悟道藝文生活圈的知名海鮮餐廳「89帝王蟹」472坪精華地，2024年以近10億元高價售出，當時成為台中地產界熱門話題。這塊鄰近科博館、勤美草悟道商圈的精華地即將推案，由鼎泰營建機構、成中恆營造推出29層地標新案「鼎泰上珹」，11日舉行開工動土典禮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。