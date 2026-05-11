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台玻第三代接班 總裁林伯實之子林佳翰躍台豐投資法人代表人
台玻（1802）11日董事會通過首季財報，且同時公告台玻總裁林伯實之子暨特助林佳翰，正式接下台豐投資法人代表人之位，原代表人、林伯實夫人徐莉玲退居幕後，正式宣告第三代接班人。
台玻今年3月公告集團重要高階幹部暨台玻第三代職務晉升，包括董事長林伯豐長子林嘉宏升任台玻執行長，次子林嘉佑新任台玻營運長，林伯豐四弟林伯淳之子林嘉明為台玻財務長，而林伯實之子林佳翰今也正式躍上檯面。
台玻今董事會同步通過投資22.42億元，台玻表示，為因應市場對高階玻纖布需求，該資金擬用於增建台玻桃園廠、鹿港廠窯爐，以及冷修窯爐案，以擴充產能，提升市占率。
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