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台中「89帝王蟹」原址近10億售出 台灣大道新地標開工

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
由鼎泰營建機構、成中恆營造推出新案「鼎泰上珹」，於11日開工動土。記者宋健生/攝影
由鼎泰營建機構、成中恆營造推出新案「鼎泰上珹」，於11日開工動土。記者宋健生/攝影

位於台中市西區台灣大道二段、鄰近草悟道藝文生活圈的知名海鮮餐廳「89帝王蟹」472坪精華地，2024年以近10億元高價售出，當時成為台中地產界熱門話題。這塊鄰近科博館、勤美草悟道商圈的精華地即將推案，由鼎泰營建機構、成中恆營造推出29層地標新案「鼎泰上珹」，11日舉行開工動土典禮。

「鼎泰上珹」基地位於台灣大道，規劃地下6樓、地上29樓超高地標建築，總銷金額36億元、規劃2至3房、30至44坪產品，一樓無店面、純住宅，預計6月進場銷售。

面對市場，鼎泰營建機構董事長施鵬賢表示，房地產最主要的二個關鍵性因素就是地點與時機，「這個地點不僅是西區門牌，緊鄰未來捷運藍線站點，更有軌道經濟的效益，地點無可取代。」

鼎泰營建機構創立於1992年，旗下涵蓋鼎泰營造、成中恆營造、鉅泰建設三大事業體，長年深耕營造、開發與自建領域。

其中，成中恆營造具備大型商業開發、公共建設與品牌住宅等多元工程實績，並為國內導入BIM建築資訊模型的先鋒團隊之一，代表案例包括台中三井LaLaport、台中高鐵站結構體等指標工程。此次砸重金整合精華地，並以危老程序進場，搶搭2026年捷運藍線正式動工，推案時機可說是水到渠成。

盤點台中市的都市發展軌跡，西區是早年有錢人最愛的生活圈，台灣大道作為城市主動脈，支撐的是交通與商務效率；而草悟道生活軸線所延伸出的，是更具辨識度的城市氣質。從科博館、廣三SOGO百貨、金典酒店，到勤美洲際酒店、蔦屋書店，這一帶吸引人的不只便利機能，兼具綠意、人文與國際感的上城都會風情。

目前，西區線上銷售個案，包括有年度熱銷豪宅案「勤美之真」、新成屋「忠泰老佛爺」與「勤美之森」及「富旺千蘊」等。

其中，即將進場的「鼎泰上珹」，位處台灣大道與草悟道十字軸線，近鄰未來藍線B16科博館站，沿台灣大道串聯B14雙捷市政府站，快速接軌台中101置地廣場、冠德環球購物中心、新光三越、大遠百、國家歌劇院等七期重要據點，新案正式進場後，預期將成為購屋族關注的焦點。

鼎泰營建機構董事長施鵬賢表示，房地產最主要二個關鍵性因素就是地點與時機。記者宋健生/攝影
鼎泰營建機構董事長施鵬賢表示，房地產最主要二個關鍵性因素就是地點與時機。記者宋健生/攝影

「鼎泰上珹」11日開工動土，不動產、金融界及民意代表共同見證。記者宋健生/攝影
「鼎泰上珹」11日開工動土，不動產、金融界及民意代表共同見證。記者宋健生/攝影

台中 草悟道 台中市

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