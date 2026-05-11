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法國進口的CITROËN C5 AIRCROSS售價 貼近國產中大型休旅車價格

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
CITROËN C5 AIRCROSS在台全新上市。圖／記者邱馨儀攝
CITROËN C5 AIRCROSS在台全新上市。圖／記者邱馨儀攝

CITROËN 總代理寶嘉聯合正式發表全新世代油電休旅 CITROËN C5 AIRCROSS，以「跳進舒適圈」作為舒適休旅核心理念，並以126.8萬元的建議售價切入中大型休旅車的核心售價，搶攻占整體汽車市場33.4%的市場級距。

台灣汽車市場以中大型SUV級距為最大市場級距，國產、進口的美、日、韓、歐系等品牌都推出重要車款，價格帶並以100萬元到150萬元為主要區間，進口休旅的主要價格帶則為120萬元到150萬元間。

寶嘉聯合11日發表CITROËN C5 AIRCROSS。尚騰集團執行長吳睿弘指出，旗下寶嘉聯合將這款車上市視為品牌重新在台上市的重要里程碑。過去CITROËN在台只有一款七人座MPV BERLINGO，雖為同級距銷售最好的車款，但要建立品牌知名度與能見度，至少必須有三款車，繼BERLINGO之後，此次C5 AIRCROSS上市，未來還將再加上C3車款在台上市，使得CITROËN品牌更具量能。

對於CITROËN的品牌策略，寶嘉聯合強調推出符合市場需求的產品與價格，因此此次新車發表的售價競爭力超出一般人預期，甚至貼近國產休旅車的售價。

寶嘉聯合指出，CITROËN C5 AIRCROSS透過 STELLANTIS 集團最新 STLA MEDIUM 模組化平台，結合法式舒適美學、新世代科技座艙與 P2 HYBRID 油電混合動力科技，重新定義家庭休旅的駕馭體驗。全新世代 CITROËN C5 AIRCROSS 更以「同級最佳 2,784 mm 軸距與同級最佳 236 mm 後座膝部空間」，打造更寬敞舒適的乘坐體驗，全面展現新世代家庭休旅對空間機能與乘坐舒適性的進化標準。

近期進口車市場雖然受到關稅相關議題衝擊，不過寶嘉聯合將持續推出新車款，並認為下半年的汽車市場將有優於上半年的表現。

法國

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