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興大蔡志成教授「數位鏟花」專利授權工具機四強

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
興大教授蔡志成(中)與研究團隊展示「滑動面的鏟花紋理構造」專利技術產品。中興大學提供
興大教授蔡志成(中)與研究團隊展示「滑動面的鏟花紋理構造」專利技術產品。中興大學提供

國立中興大學機械系教授蔡志成歷經長達達16年研發，成功開發可機械加工的「數位鏟花」技術，11日同步授權國內四大工具機產業龍頭程泰機械（1583） 、亞崴機電（1530）、高鋒工業（4510）及永進機械，攜手引領台灣高階工具機關鍵工藝邁向數位化與標準化。

四家廠商透過引進此項專利，將能針對龍門型加工機、大型立臥式加工中心機、大型車銑複合機等重負荷設備，建構更具競爭力的滑軌系統，以利進軍能源、航太、軍工等產業所需的大型高端加工設備市場。

中興大學產學研鏈結中心今天舉辦「滑動面的鏟花紋理構造」專利授權簽約儀式，由校長詹富智、專利發明人蔡志成教授，與永進機械總經理陳紳騰總經理、程泰機械董事長楊舒涵、亞崴機電副總經理葉瑞銘、高鋒工業副總經理吳勝墩共同簽署。

蔡志成說，工具機的精度與穩定性攸關航太、能源、半導體、汽車與國防等高階製造能力，而大型重負荷高精度工具機多採用硬軌系統。

其中關鍵的「鏟花」工序，需在滑軌表面製作特殊紋理與微小凹坑，以達到儲油潤滑、降低摩擦磨耗、控制接觸面積等效果，讓大型機台在高負載下仍能維持平穩滑動與高精度定位，因此被視為影響工具機性能與壽命的重要核心工藝。

然而，傳統鏟花長期仰賴老師傅手工施作，高度依靠經驗與手感，品質與性能也難以標準化。

蔡志成教授團隊開發的「滑動面的鏟花紋理構造」專利技術，可直接在滑軌面上以機械加工出的低摩擦紋理構造。該技術核心優勢包括：

一、從「人工經驗」進化為「機械科學」：該技術的紋理構造根據機械原理與磨潤學設計，由多條油溝構成，並在交會處設計具「凹坑油袋」的紋理模組，依據所需的接觸面積比例配置紋理，達到優化的磨潤性能。

二、穩定的性能與可靠度：以穩定的機械加工取代變動性高的人工鏟花，確保每一台工具機的滑軌性能皆能精確掌握。

三、可掌握的生產規劃：設計的紋理使用機器加工，加工時間可掌握，企業的生產規劃得以有效掌握。

四、靈活的紋理配置與擴充：紋理模組可依據不同使用條件的滑動面進行配置，有效降低運動摩擦並提升機器整體性能。

五、避免職業傷害：人工鏟花作業使用特殊的施力模式，長期下來造成鏟花師的職業傷害，此技術的紋理以機械加工，免除鏟花師長期使用特殊的用力方式所造成的職業傷害。

此次參與技轉的程泰機械、亞崴機電、高鋒工業及永進機械等四家企業，皆為國內具代表性的大型工具機廠，具備雄厚的機械設計與CNC加工能力。

蔡志成指出，目前技術已進入試量產階段，經過廠商的測試，驗證性能不亞於傳統鏟花，同時能根據不同需求配置最適化紋理，且滑軌潤滑油的使用量也大幅減少，兼具提升精密機械的品質穩定性，以及低碳化效益。

中興大學產學研鏈結中心透過專業專利佈局與產業媒合，在此次技轉中扮演關鍵橋樑，協助技術與產業需求對接，推動研發成果商品化。

興大產學研鏈結中心主任張健忠表示，此項成果源自國科會「先進滑軌鏟花紋理技術創業計畫」支持，在蔡志成教授團隊與中心共同努力下，成功促成四家指標工具機廠合作，展現產學合作與技術落地的成果。

興大教授蔡志成「數位鏟花」專利授權工具機四強，開創重負荷高精度加工設備新紀元。中興大學提供
興大教授蔡志成「數位鏟花」專利授權工具機四強，開創重負荷高精度加工設備新紀元。中興大學提供

興大機械系教授蔡志成歷經16年研發，成功開發可機械加工的「數位鏟花」技術。中興大學提供
興大機械系教授蔡志成歷經16年研發，成功開發可機械加工的「數位鏟花」技術。中興大學提供

中興大學 程泰 工具機

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