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數位沛方／搶攻AI推薦 七招提升品牌能見度

經濟日報／ 王如沛（數位行銷顧問）

不知道各位有沒有發現，已經有愈來愈多人習慣有事情先問AI，不再只用Google搜尋，即便用了Google搜尋，也是只看搜尋結果最上面新出現的AI摘要，而不再是一篇篇文章點進去閱讀？

這些行為，最直接影響到過往的SEO行銷，以前企業都會希望自己的網站能夠在搜尋的時候排到第一頁，因為這樣才能替網站帶來人流，但在如今的AI時代中，即使排在第一頁，進來的人流還是很可能下滑。企業期望的重心，也從「希望搜尋ＸＸＸ時出現在第一頁」，變成「希望AI能夠在有人詢問時推薦我的品牌」。

到底該做哪些事情，才容易讓自己的品牌被AI給推薦？以下七項建議供參：

一、建立大量高品質內容

想讓AI認識你的品牌，第一步就是建立數位資產，讓它「有東西可以讀」，包括SEO文章、部落格、FAQ常見問答、白皮書，這些內容愈豐富，AI在學習與整理資料時，接觸到你品牌的機會就愈高。請記得，現在內容不只是給人看的，現在也是給AI看的。

二、建立品牌的知識可信度

AI在引用資料時，會優先選擇「看起來可信」的來源，而這光靠宣傳文字是不夠的，你需要公開具體的成果、數據、案例，讓AI判斷你的品牌具備真實的專業能力。說得出結果，才算得上可信。

三、確保品牌資訊一致且清晰

如果你的官網說一套、LinkedIn說另一套，AI就很難準確描述你是誰。品牌在各平台的核心描述必須一致，包括你的定位、服務內容、服務對象。資訊清晰一致，AI才能夠正確辨識並介紹你。

四、使用結構化資料標記

這是一個技術門檻不高、但效果明顯的動作。在網站加入結構化資料標記（SchemaMarkup），相當於直接告訴搜尋引擎和AI：「我是誰、我做什麼、我服務誰。」這讓AI在理解你的品牌時少了很多猜測空間。

五、擴大多平台的內容布局

只靠自家網站，觸及範圍太窄。品牌內容要出現在媒體報導、Podcast、YouTube、社群平台等不同管道，才能提高被AI擷取的機會。平台愈多元，AI看到你的角度就愈立體。

六、累積第三方引用與口碑

AI不只看你自己說什麼，更看「別人怎麼說你」。媒體採訪、專家引述、合作夥伴提及，這些來自第三方的聲音，是AI判斷一個品牌是否重要的依據。因此，讓別人替你說話，比自己說更有說服力。

七、持續更新內容，保持現況準確

AI的訓練資料有時間限制，如果你的內容長期沒有更新，它所呈現的品牌樣貌可能已經過時。定期發布新內容、更新官網資訊，不只是為了SEO，也是為了確保AI在介紹你時，說的是現在的你，而不是三年前的你。

今年到目前為止，已經有很多客戶反映，他們有新客人多是經由AI推薦而來，如果還沒開始在這方面的布局，應該盡快開始，否則將會錯過品牌在新時代中的成長機會

Google

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