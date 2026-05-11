管理錦囊／認錯管理學 領導者必修課

在人際互動與自我成長的過程中，「認錯」是一門經常被低估卻極其重要的學問，卻往往受到自我防衛機制的影響，導致許多人選擇死不認錯的態度。閩南語俗話說：「死鴨仔硬喙桮」，便是用來形容這種明知自己理虧或錯誤，仍然固執己見而拒絕服輸或認錯的情境。

人們在面對錯誤時，常會受到自我保護心理的驅使，採取各種防衛機制來掩飾內心的不安與羞愧。然而，這些直覺反應雖能暫時維持面子，卻不利於問題的解決以及個人與組織的長遠發展。

身為管理者，經常輕易、習慣及脫口點出部屬的種種缺失，卻很難面對與承認自己的錯誤，忽略了人類的智慧本來就存在相當大的局限性。其實認錯並不是軟弱的表現，反而是負責任和高EQ且成熟管理能力的象徵，更是關係修復與自我成長的重要一步。

也因此，認錯管理是素養也是智慧，更是管理者不可忽略的能力。筆者經歷多年部隊與銀行基層管理實務經驗，以下提出四種自我保護心理機制與克服的方法供參。

一、以錯誤即學習的觀念，克服礙於情面否認到底的心理

最大的問題來自於認錯可能帶來的負面評價與形象受損的假設，也就是面子掛不住。因此，礙於情面而否認到底，即是一種最常見也最直接的反應。

克服此種心理的關鍵，在於建立「錯誤即學習」的觀念。當個人能將錯誤視為成長的契機，而非能力的否定，便更能坦然面對事實。

二、以結果導向的態度，克服尋找藉口合理化錯誤的心理

為了逃避錯誤，人們常會找各種理由來解釋或合理化自己的行為，以降低罪惡感。這種合理化雖能減輕內心壓力，卻也會阻礙自我改進與成長。

克服此種心理的關鍵，在於建立「結果導向」的態度。專注於如何改善，而非辯解原因，便能有效降低合理化的傾向，促使個人更務實地面對問題。

三、以換位思考的認知，克服推卸責任而轉嫁他人的心理

當錯誤牽涉多人時，有些人會刻意淡化自己的責任，甚至將過失歸咎於他人，藉此減輕自己的責任，以維護自身利益。

克服此種心理的關鍵，在於建立「換位思考」的認知。學會從他人角度思考，並培養責任感與同理心，理解推卸責任對他人造成的影響。

四、以情緒管理的能力，克服翻臉爆氣以隱藏羞愧的心理

當個人感到被指責或揭露錯誤時，內心的羞愧與不安可能轉化為憤怒的情緒反應，藉由提高聲量或激烈反應來掩飾脆弱。

克服此種心理的關鍵，在於提升「情緒管理」的能力。當情緒升高時，可先離開情境以避免衝動反應，並學習辨識情緒來源，有助於理性面對錯誤。《左傳‧宣公二年》：「人非聖賢，孰能無過；過而能改，善莫大焉。」即明白指出凡人犯錯在所難免，只要能承認錯誤並努力改正，便是最好的事。

新世代管理者應有正確之認知，懂得並管理「認錯」便是一種能夠坦然面對自己的局限，並且能夠從錯誤中學習的最佳體現。認錯管理學的核心，不在於避免犯錯，而在於身為管理者應當如何正確地面對錯誤，並將其轉化成為帶領組織前進的力量。